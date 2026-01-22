Metzgerei Fritz in Neuhausen schließt Ende März, Kullen bleibt offen

Noch hat die Metzgerei Fritz an vier Tagen pro Woche offen. Im Bild Inhaber Rolf Fritz mit seiner Frau Isolde (Zweite von rechts) und der Mitarbeiterin Christine Hahn (rechts). Links eine weitere Beschäftigte.

METZINGEN-NEUHAUSEN. Noch liegt der Rostbraten in der Kühltheke, der Bierschinken, der Alpenkäse. Ende März wird die Theke leer sein: Die Metzgerei Fritz in Neuhausen schließt. »Altersbedingt« steht in einer »Bekanntmachung in eigener Sache« auf der Plexiglasscheibe vor der Theke, die noch aus der Corona-Zeit stammt. Hinzu kommen höher gewordene bürokratische Hürden: Immer mehr Auflagen hat das Inhaber-Ehepaar Rolf und Isolde Fritz zu berücksichtigen, Formulare auszufüllen, Grenzen zu beachten. Das hat ihren Entschluss, aufzuhören, mitverursacht.

Aber sie hören nicht komplett auf. »Das Verkaufsgeschäft schließt, aber der Party-Service bleibt«, blickt Rolf Fritz voraus. Vom Nachbarhaus der Metzgerei aus liefern der 65-Jährige und sein Team komplette Gerichte an die Besteller aus. Angefangen hatte er damit 1995, es gab kleinere Speisen; schon ab 1992 hat der Metzgermeister Hausschlachtung, später auch Lohnschlachtung, betrieben. Nächster Schritt: der Verkauf von Fleisch und Wurst in Dosen. Die Metzgerei gegenüber kam 2001 hinzu, besteht also seit 15 Jahren. Siebenköpfig ist das Team in den beiden Häusern zusammengenommen. Außer dem Ehepaar Fritz und zeitweise ihrem Sohn arbeiten auch einige Angestellte mit, zwei von ihnen im Laden.

Im »Salon« schafft schon die nächste Generation

An Kunden hat es der Metzgerei, die etwas versteckt im Rückraum der Rosenstraße zwischen Ortsdurchfahrt und Ermstalbahn liegt, nie gefehlt. Viele von ihnen bedauern die nahe Schließung sehr. »Was mach mr' no?!?«, hat ein Mann gefragt. Künftig wie schon heute können sie zwei Straßen und einige hundert Meter weiter Fleisch, Wurst und Käse kaufen. Dort, in der Neuhäuser Ortsmitte, liegt die Metzgerei »Zum Salon« von Martha und Manfred Kullen. »Mir machet weiter«, sagt die Chefin. Zwar sind auch sie und ihr Mann im Ruhestandsalter, denken aber nicht ans Aufhören. »Wir sind noch fit.«

Die nächste Generation schafft schon mit, gibt der Metzgerei Zukunft: Tochter Susanne Kullen ebenso wie die Schwiegertochter. In der Eingangstür hängt ein Schild: »Wir suchen Verstärkung, Mitarbeiter in Voll- oder Teilzeit«. Seit 31 Jahren besteht der »Salon«, der früher mit dem gleichnamigen Vesperstüble verbunden war. Gestartet waren die Kullens, die ihre Metzgerei in zweiter Generation betreiben, einst in ihrem Heimatort Glems. Diese erste Verkaufsstelle ist aber seit rund zehn Jahren geschlossen und auch die Filiale in Dettingen ist seit einiger Zeit zu.

Noch-Mitbewerber Rolf Fritz hat einst bei den Kullens gelernt. Seine Frau Isolde war früher Krankenschwester an der Ermstalklinik in Bad Urach und hat dann auf Fleischerei-Fachverkäuferin umgesattelt. Als das Ehepaar ihr Geschäft in der Rosenstraße eröffnet hat, gab es noch vier Metzgereien in Neuhausen: Fritz, Kullen, Wolfer und Weber. Ab April bleibt nur noch der Laden von Kullen, der auch Catering anbietet, und der Partyservice von Fritz.

Rolf Fritz hat versucht, einen Übernehmer für seine Metzgerei zu finden, aber »die Verhandlungen haben bisher nicht weitergeführt«. Bis Ende März hat das kleine, aber beliebte Geschäft mittwochs bis samstags noch geöffnet, montags und dienstags ist es geschlossen. Was passiert ab April mit dem Team aus dem Laden? »Das wird man dann sehen«, sagt der Chef. Arbeit ganz in der Nähe wäre jedenfalls vorhanden. (GEA)