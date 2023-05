Mehrere Hunderttausend Euro Schaden bei Brand in Metzinger Firma

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Zu einem Brand mit Sachschaden von mehreren Hunderttausend Euro ist es am Samstagabend gegen 20 Uhr in der James-Watt-Straße gekommen. Bei einer Firma für Textilreinigung kam es vermutlich aufgrund eines technischen Defektes in einem Stromverteilerkasten zum Brandausbruch. Hierdurch geriet zunächst ein Wäschecontainer in Brand, der in der Folge auf einen Industrietrockner übergriff. In der circa 2 000 Quadratmeter großen Reinigungshalle war starke Rauchentwicklung festzustellen. Die verständigte Feuerwehr Metzingen, die mit zwölf Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften vor Ort war, konnte der eigentliche Brandherd schnell gelöscht werden. Eine Gefahr für die im Untergeschoss gelagerten Chemikalien bestand zu keiner Zeit.

Durch die Rauchentwicklung wurden sämtliche in der Reinigungshalle dort gelagerten Textilien in Mitleidenschaft gezogen, wodurch sich der hohe Sachschaden ergibt. Personen wurden nicht verletzt. Aufgrund der Einsatzmaßnahmen musste die James-Watt-Straße im Bereich des Brandortes vorübergehend gesperrt werden.

Aufräumen am Pfingstmontag

Nach außen war und ist vom Brandgeschehen kaum etwas zu sehen. Das Firmengebäude wirkt unversehrt. Der Pfingstmontag war für die Beschäftigten der Textilreinigung ein Arbeitstag. Die Tore zum Firmengelände standen offen, ebenso Türen und Tore zur Reinigungshalle, die dadurch entlüften konnte. Die Mitarbeiter haben Rollbehälter für Kleidungsstücke und andere Textilien haben sie ins Freie gebracht, die Kleidung unter die Lupe genommen, die Behälter unter die Hochdruckstrahler.

Zehn bis fünfzehn Mann und Frau sind auf den Beinen. Und finden zwischendurch Zeit, miteinander zu reden an diesem Ausnahme-Pfingstwochenende. Die Stimmung wirkt entspannter als man hätte denken können. Der Brand hätte schlimmere Folgen haben können. Um die jetzigen wird sich nicht nur die Betriebsleitung, sondern auch die Gebäudebrandversicherung zu kümmern haben. Die regelmäßig einspringt, wenn Brände nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig gelegt wurden.

Fremdverschulden? Kein Hinweis

Was das Feuer in der Metzinger Textilreinigung angeht, steigt die Polizei derzeit nicht tiefer in die Ermittlungen ein, teilte Michael Lauinger vom Polizeipräsidium Reutlingen auf GEA-Anfrage am Montag mit: »Wir haben keine Hinweise auf Fremdverschulden.« Die Kriminaltechnik ist denn auch nicht vor Ort. Sie wird derzeit für Ermittlungen nach einigen Einbrüchen gebraucht. (pfi/pfi)