Im neuen TV-Format von RTL »Raue - der Restaurantretter« versucht der Zwei-Sterne-Koch Tim Raue Lokale vor dem Aus zu retten. In der ersten Folge der ersten Staffel war er zu Besuch in der »Stadiongaststätte« in Hülben bei Marion und Edwin Bosler. Anders als in der Sendung dargestellt, stehen die beiden nicht vor der Pleite, haben aber durch die pandemiebedingten Einschränkung trotzdem zu wenig Umsatz gemacht. Wie das Ehepaar Bosler die Arbeit mit Tim Raue fand und ob der Sternekoch ihnen helfen konnte, erzählen sie dem GEA.

Marion und Edwin Bolser im Gastraum ihrer Stadiongaststätte in Hülben. Das Ehepaar hat sich sehr über die Teilnahme in der RTL-Sendung »Raue - der Restaurantretter« gefreut und ist sehr gut mit dem Sternekoch Tim Raue klargekommen. Foto: Berya Yildiz Inci Marion und Edwin Bolser im Gastraum ihrer Stadiongaststätte in Hülben. Das Ehepaar hat sich sehr über die Teilnahme in der RTL-Sendung »Raue - der Restaurantretter« gefreut und ist sehr gut mit dem Sternekoch Tim Raue klargekommen. Foto: Berya Yildiz Inci

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.