Hoffnungszeichen in Zeiten der Krise in Metzingen, Neugreuth, Neuhausen und Glems

METZINGEN. Seit einigen Tagen ist Metzingen wieder ein öffentlicher Kunstort. Farbenreich gestaltete Banner mit poetischen Texten finden sich beispielsweise am Keltern- und am Rathausplatz. Es ist die Bannerausstellung »ChancenReich«, die bis Oktober in der Metzinger Innenstadt und in den Stadtteilen Neugreuth, Neuhausen und in Glems zu sehen ist. Alle drei bis vier Monate wechseln die poetischen Banner ihren Platz, sodass die Ausstellung immer neu wirkt.

»Die einzelnen Kunstwerke haben immer wieder andere Aussagen, je nach Stimmung, je nach Wetter. Das ist ein Prozess«, macht Walter Stonet von »Zugetextet.com« deutlich. Er ist zusammen mit Michaela Pesch und Martin Elderhorst vom Verein KunstRaum Metzingen und mit Ulrich Koch, dem Leiter der Stadtbücherei Metzingen, maßgeblich an der Entwicklung der Bannerausstellung beteiligt gewesen.

Aber warum »ChancenReich«? »Wir sind inzwischen wieder von zahlreichen krisenhaften Entwicklungen beeinflusst«, so Ulrich Koch. Ohnmacht, Hilflosigkeit und Angst machen sich breit. »Diese Gefühle lassen jedoch der Hoffnung und einem zuversichtlichen und entschlossenen Handeln wenig Chancen. Aber es gibt immer Hoffnung.«

Darum bündele die Ausstellung die Kraft und die Energie der Poesie mit der Malerei, um dort anzusetzen. Die Resonanz von Bild und Text ergibt ein großes Ganzes, das nicht nur die Betrachtenden berühren kann. Schon bei der Entstehung der Banner mit der Poesie gab es bei einigen Kunstschaffenden ein Verarbeitungsprozess, wie Michaela Pesch von KunstRaum Metzingen beschreibt: »Eine Künstlerin malt mit ukrainischen Frauen. Hier kam beispielsweise der Wunsch nach einem kraftvollen und deutlichen Gedicht.«

Banner wechseln ihren Platz

Schon einmal stand eine Bannerausstellung im Zeichen einer Krise. Mitten in der Coronazeit gab es »KrisenFest«. Damals wie heute ist die Ausstellung in Zusammenarbeit mit der Stadtbücherei Metzingen, dem Verein KunstRaum Metzingen und dem Blog »Zugetextet.com« entstanden. Zahlreiche Künstler nahmen daran teil. »Das Schöne war, dass es einen großen Austausch der Kunstschaffenden gab«, erklärt Michaela Pesch. »Da wurden ganze Netzwerke geschaffen.«

Und auch die Resonanz der Betrachtenden war positiv. »Eine Frau meinte mal, dass es schade sei, dass ihr Lieblingsplakat nun nicht mehr hängt, als wir gerade einen Wechsel der Banner hatten. Als ich ihr erklärte, dass es jetzt in Glems zu finden sei, freute sie sich sehr.« Neu bei »ChancenReich« ist der Ausstellungsort vor dem Alten Rathaus in Metzingen. Auch die gute Unterstützung von Ehrenamtlichen und der Sponsoren ist nicht selbstverständlich.

»Normalerweise sind es andere Summen, welche im Kunstbetrieb zusammenkommen«, so die Veranstalter. Durch die helfenden Hände und die finanzielle Unterstützung trägt sich »ChancenReich« von selbst, eine Tatsache, die die Initiatoren sehr stolz macht. (eg)