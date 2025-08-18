Hoffnung statt Schulden: So hilft ein Reutlinger Berater

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH/MÜNSINGEN. »Ich erinnere mich noch genau an das Gefühl, als alles zu viel wurde«, berichtet Klaus P. als Klient von Schuldnerberater Daniel Spinner. »Die Rechnungen häuften sich, Mahnungen kamen fast täglich, mein Konto war ständig im Minus.« Jeder Gang zum Briefkasten sei ein Alptraum gewesen: »Ich hatte Angst – nicht nur vor den Schulden, sondern auch davor, was sie über mich aussagen.« Der Gedanke des persönlichen Versagens habe sich breitgemacht.

Mit solchen Erfahrungen wird Daniel Spinner vom Reutlinger Diakonieverband in Bad Urach und Münsingen quasi täglich konfrontiert. Seit 15 Jahren ist er Schuldnerberater. »Durchschnittlich bearbeite ich jedes Jahr rund 200 Fälle«, sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung. Das bedeutet: 200 Menschen jährlich konnte er helfen. »Doch die Zahl der Anfragen war mehr als doppelt so hoch.« Was passiert mit denen, die keinen Termin bekamen? Die Antwort ist ein Schulterzucken. »In dem Gebiet, das ich abdecke, leben 120.000 Menschen. Empfohlen wird, pro 50.000 Einwohner eine Schuldnerberatungsstelle zur Verfügung zu stellen«, so Spinner. Rund 2,5 Stellen wären also notwendig, um den tatsächlichen Beratungsbedarf abzudecken.

Ein Leben mit ständiger Ungewissheit

Klaus P. berichtet weiter: »Die Überschuldung war mir unglaublich peinlich, ich habe mich geschämt.« Viel zu lange habe er gezögert, Hilfe zu suchen, »ich wollte stark wirken, dabei war ich innerlich längst völlig am Ende«. Ständige Ungewissheit, ob das Geld bis zum Monatsende reicht, habe zu Schlaflosigkeit geführt. »Alles hat gelitten – meine Arbeit, meine Beziehungen und vor allem mein Selbstwertgefühl«, sagt Klaus P.

Der Wendepunkt sei gekommen, als er sich bei der Schuldnerberatung meldete. »Herr Spinner war ruhig, verständnisvoll und einfach da. Schritt für Schritt hat er mir geholfen, wieder einen klaren Blick auf meine finanzielle Situation zu bekommen.« Spinners Geduld habe ihm geholfen, »jede Frage hat er ernst genommen, meine Bedenken konnte ich offen besprechen, das gab mir enorm viel Sicherheit«, so Klaus P.

»Schulden haben viel mit Ungewissheit zu tun, viele Klienten fragen sich, ob sie wegen ihrer Schulden ins Gefängnis kommen«, sagt der Schuldnerberater. »Ich versuche, den Ratsuchenden erstmal die Angst zu nehmen, zu erläutern, dass es Schutz und Regulierungsmöglichkeiten gibt.« Das sei zunächst mal eine große Entlastung für die Menschen. »Was ich hier leiste, ist Hilfe zur Selbsthilfe«, betont Spinner. Schließlich sollen die Ratsuchenden beim nächsten Mal ihre finanziellen Probleme selbst lösen können.

Die meisten Klienten kämen aber erst, »wenn nichts mehr geht«, so Daniel Spinner. Manche hätten die Vorstellung, dass sie nun kurz für eine Privatinsolvenz unterschreiben – und dann sei alles gut. Aber: »Die Insolvenz ist der letzte Schritt, solch ein Prozess ist eher ein Marathon als ein Sprint.« Viel Aufklärungsarbeit sei notwendig. »Das ist bei mir nicht wie beim Anwalt, bei dem ich die Verantwortung abgebe, hier geht es um nachhaltige Effekte«.

Klaus P. sagt weiter: »Wir haben gemeinsam einen Plan gemacht, nicht perfekt, nicht sofort schuldenfrei, aber es war ein Anfang.« Mit jedem Schritt sei es ein bisschen besser geworden, vor allem auch emotional: »Ich habe gemerkt, ich bin nicht allein, es gibt Wege, es gibt Hilfe.« Und es sei kein Zeichen von Schwäche, die Hilfe anzunehmen – »es ist mutig«, so P. weiter. Nun traue er sich wieder, seinen Kontostand anzusehen, auch am Monatsende. »Ich habe das Gefühl, die Kontrolle über mein Leben zurückgewonnen zu haben.« Klaus P. sei noch nicht ganz am Ziel, »aber ich bin auf einem guten Weg, ich schlafe besser und kann wieder lachen«.

Der Schuldnerberater betont: »Man kann an vielen Stellschrauben drehen.« Dabei sei Überschuldung kein Randphänomen, sagt Dr. Joachim Rückle als Geschäftsführer des Diakonieverbands. »2024 lag die Überschuldungsquote in Deutschland bei über 8 Prozent, das sind rund 5,5 Millionen Menschen.« Die Arbeit von Daniel Spinner gebe laut Rückle »den Menschen neue Perspektiven, um ihr Leben wieder in die eigene Hand zu nehmen«.

Finanzierung der Schuldnerberatung Der Reutlinger Diakonieverband übernimmt für das Landratsamt in der Region Ermstal und Alb die Aufgabe der Schuldnerberatung. Diakonieverbands-Geschäftsführer Joachim Rückle betont: »Durch die unzureichende Anpassung der Landkreisförderung muss der Diakonieverband einen immer höheren Anteil der Kosten tragen.« In der Stadt Reutlingen und Umgebung sorgt der Landkreis selbst für das Beratungsangebot. »Es gibt einen Rechtsanspruch auf Schuldnerberatung«, so Rückle. (GEA)

Die meisten Gründe für Überschuldung seien plötzliche Arbeitslosigkeit, Trennung oder Scheidung, sagt Daniel Spinner. Er helfe, indem er sich zusammen mit den Betroffenen einen Überblick über die finanzielle Situation verschaffe, Haushaltspläne erstelle und im Umgang mit Gläubigern helfe. Schuldnerberatung sei im Übrigen kostenlos. »Die Schuldnerberatung ist ein wichtiger Teil der Daseinsfürsorge«, betont Daniel Spinner. »Mein Rat an alle, die in einer ähnlichen Situation stecken«, sagt Klaus P., »wartet nicht zu lange, ihr müsst das nicht allein schaffen«. Hilfe anzunehmen sei kein Scheitern – »es ist der erste Schritt raus aus der Dunkelheit«. (GEA)