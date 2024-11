Heute Abend eröffnet um 17 Uhr die Uracher Glühweinhütte

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Die Glühweinhütte auf dem Uracher Marktplatz hat sich im Lauf der Jahre zu einem bekannten und beliebten Treffpunkt entwickelt. Spontane Feierabendrunden bilden sich hier, Freunde- und Kollegen treffen sich gezielt. Man kommt ins Gespräch. Eine schöne Einstimmung auf die Adventszeit und auf Weihnachten. Heute Abend um 17 Uhr ist es wieder so weit.

Es ist der Uracher Verschönerngsverein, der die kleine Hütte mit dem großen Ruf »betreibt«. Es gibt Kirschglühwein mit und Punsch ohne Alkohol. Wen der vorweihnachtliche Heißhunger überfällt oder wer etwas gegen die Überdosis Süßes tun will, kontert mit Schmalzbrot.

Die Glühweinhütte hat bis Freitag, 20. Dezember, jeweils dienstags bis freitags ab 17 Uhr geöffnet. Montags und samstags bleibt die Hütte geschlossen. Am ersten und am vierten Adventssonntag, wenn der Posaunenchor vor dem Rathaus spielt, ist auch ab 17 Uhr geöffnet. Am zweiten Adventswochenende – beim Uracher Weihnachtsmarkt also – schenkt der Verschönerungsverein ebenfalls den beliebten Kirschglühwein aus. Wann die Glühweinhütte abends schließt, hängt von den Besuchern ab: »Wenn es ausläuft, wird zugemacht«, sagt Helmut Leopold, der Vorsitzende des Verschönerungsvereins.

Verantwortlich für die Organisation rund um die Glühweinhütte sind Hildegard Bäumer und Monika Heller. Bei der Eröffnung am heutigen Mittwoch um 17 Uhr werden neben Glühwein, Punsch, Sekt und sonstigen Getränken auch Leberkäs-Wecken angeboten. (and)