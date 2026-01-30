Haushalt Wannweil: Diskussion um sehr kleine und ziemlich große Summen

Bitte aktivieren Sie Javascript

WANNWEIL. Eine Insel der Glückseligen ist etwas anderes. Trotzdem: Die Gemeinde Wannweil ist in Sachen Finanzen so etwas wie die Musterschülerin im Landkreis. Sie ist laut Statistischem Landesamt die einzige, die immer noch schuldenfrei ist. Mehr geht eigentlich nicht. Uneigentlich wird auch in der Echaz-Gemeinde immer klarer, wohin die finanzielle Reise geht: früher oder später in die Verschuldung. Jetzt hat der Gemeinderat über den Haushalt für das Jahr 2026 diskutiert. Mehr als zwanzig Anträge haben die Fraktionen eingebracht, um zu sparen. Aber nicht nur das.

»Die einen gehen früher k. o., die anderen später«, hatte Bürgermeister Dr. Christian Majer bei der Haushaltseinbringung im Dezember gesagt. Womit er die ganz banale Tatsache ansprach, dass der 2026er-Haushalt zwar negativ ist, ihn die Gemeinde dank ihrer Rücklagen aber noch ausgleichen kann. Ende 2025 hatte Wannweil noch 7,3 Millionen Euro auf der hohen Kante, Ende 2026 werden es vermutlich »nur« noch 4,3 Millionen sein. Ein, zwei Mal vielleicht noch, irgendwann ist dann aber der Punkt erreicht, an dem auch die Echaz-Gemeinde bei der Bank anklopfen muss.

»Ich will ein bisschen Puffer«

Dementsprechend ernst wurde jetzt im Gemeinderat auch um Klein- und Kleinstbeträge gefeilscht. Selbst in einer finanziell immer noch flüssigen Kommune wie Wannweil sind 7.000 Euro für ein E-Lastenrad zum Verleih, das die Grünen beantragt hatten, keine Selbstverständlichkeit mehr. In fetten Jahren hätte man darüber vielleicht aus ideologischen Gründen diskutiert, jetzt waren es finanzielle. »Sicher eine nette Sache, das wird aber zu wenig genutzt«, brachte der Bürgermeister die Verwaltungssicht auf den Punkt. Also nicht notwendig, außerdem sei der Verwaltungsaufwand zu hoch. »Ich sehe in Wannweil überhaupt keinen Bedarf«, sagte Erich Herrmann für die CDU.

Ein anderer Antrag der Fraktion um Dr. Christoph Treutler hätte den Haushalt nicht ent- sondern belastet, um rund 80.000 Euro pro Jahr. In der Klausurtagung hatte die Verwaltung den Bedarf von je einer neuen halben Stelle im Hauptamt und im Ortsbauamt deutlich gemacht. Ein Wunsch, mit dem Rat mitgehen kann. Die Grünen hätten die beiden Ämter lieber mit je einer ganzen Stelle beglückt. »Vielen Dank von ganzem Herzen für diese wohlwollende Überlegung«, dazu Bürgermeister Christian Majer, »ich würde mich sehr gern dafür aussprechen.« Als Chef der Verwaltung hat er diesen Antrag aber abgelehnt. Zu teuer. »Und die zwei halben Stellen sind wirklich ausreichend.« Die Grünen blieben bei ihrem Wunsch, elf Räte und der Bürgermeister stimmten gegen den Antrag.

»Die Mittel jetzt kleckerlesweise abzurufen, halte ich für den völlig falschen Weg«

Hitzig wurde es bei dem Punkt Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität. Der Bund hat den Ländern 100 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt, die es an die Kommunen weitergeben. Für Wannweil geht es um rund dreieinhalb Millionen Euro - für die nächsten zwölf Jahre. Die Grünen hatten beantragt, aufgrund dieses unerwarteten Geldsegens, Investitionen, die für 2027 vorgesehen waren, schon in diesem Jahr zu tätigen: ein Bauhoffahrzeug (195.000 Euro), die Brandmeldeanlage für die Uhlandschule (37.000 Euro), die Spielplatzneugestaltung (35.000 Euro), das Notstromaggregat für den Katastrophenschutz (25.000 Euro) und die Klimaanlage fürs Rathaus (105.000 Euro).

»Ich bin bei Ihnen, dass wir zwei, drei Punkte vorziehen könnten«, sagte Bürgermeister Majer, »die wichtigsten Projekte haben wir aber drin.« Die Verwaltung hatte deshalb vorgeschlagen, alles so zu lassen, wie im Haushalt von Kämmerin Lea Pflumm ursprünglich geplant. Was Fraktions-Chef Christoph Treutler so nicht stehen lassen wollte. Er erwarte einen Plan, wann mit dem Geld was gemacht wird. »Bis zum Sommer«, versprach der Bürgermeister, »wir können und wollen die kompletten dreieinhalb Millionen aber nicht durchplanen.«

»Wir können und wollen die kompletten dreieinhalb Millionen nicht durchplanen«

Grünen-Rat Valentin Paal findet es sinnvoll, das Sondervermögen »so schnell wie möglich abzurufen«. Im Gegensatz zum Bürgermeister, der nicht »auf Teufel komm raus alles« alles schnell ausgeben will. Majer: »Ich will ein bisschen Puffer halten.« Widerspruch von Joachim Hespeler: »Das Sondervermögen ist für Investitionen bestimmt, nicht fürs Sparbuch - deshalb sollten wir wichtige Investitionen möglichst früh tätigen.« Was die Gegenrede von Erich Herrmann (CDU) zur Folge hatte: »Die einzig sinnvolle Verwendung dieser Mittel ist dann gegeben, wenn wir kein Geld mehr haben. Die Mittel jetzt kleckerlesweise abzurufen, halte ich für den völlig falschen Weg.«

Die Grünen hatten zu diesem Zeitpunkt - es war schon nach halb zehn - Diskussionsbedarf und stellten den Antrag auf eine kurze Sitzungsunterbrechung. Zurück kamen sie mit einem deutlich abgespeckten Antrag, nur das Bauhof-Fahrzeug und die Brandmeldeanlage von 2027 auf 2026 vorzuziehen. Womit sie scheiterten: Der Antrag erhielt nur die Zustimmung der drei Grünen selbst, zehn stimmten dagegen, Sigrun Franz-Nadelstumpf und Katharina Härtter (beide SPD) enthielten sich. Der Haushalt soll am 26. Februar verabschiedet werden. Der GEA berichtet in nächster Zeit von weiteren Anträgen der Fraktionen. (GEA)