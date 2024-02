Am Samstagabend steht die Zimmerei Schnitzer in Riederich lichterloh in Flammen. Am Morgen danach versucht die Feuerwehr, weitere Glutnester zu finden und ein erneutes Aufflammen des Brandes zu verhindern. Im Dorf herrscht Fassungslosigkeit.

Der Morgen nach dem Brand: Ein Bagger zieht die Schuttberge auseinander. Auf diese Weise wollen die Riedericher Feuerwehrleute weitere, eventuell noch unentdeckte Glutnester finden. Foto: Kathrin Kammerer Der Morgen nach dem Brand: Ein Bagger zieht die Schuttberge auseinander. Auf diese Weise wollen die Riedericher Feuerwehrleute weitere, eventuell noch unentdeckte Glutnester finden. Foto: Kathrin Kammerer

