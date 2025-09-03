Gnademhochzeit: Metzinger Ehepaar seit 70 Jahren verheiratet

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN-NEUHAUSEN. »Ich habe sie gesehen und wusste, das ist die Frau fürs Leben«, beschreibt Johann Gross (92) nach 70 Ehejahren den Augenblick, als er seiner großen Liebe Hilda (95) in Siebenbürgen bei einem Jugendtreffen zum ersten Mal begegnete. Geheiratet haben sie am 3. September 1955 und sind 1990 mit ihren drei Kindern nach Metzingen gezogen. Inzwischen gehören 15 Enkel und 22 Urenkel zur Großfamilie, das 23. Urenkelkind wird noch in diesem Monat erwartet.

Gottesdienst per TV

Für ihre große Familie sind die Eheleute ebenso dankbar wie für ihre 70 Ehejahre, die »eine Gnade Gottes sind. Jeden Tag behütet und bewahrt Gott uns, gibt uns neue Kraft.« Der Glaube spiele eine große Rolle in ihrem Leben und sei das Fundament ihrer Ehe. »Sein starker Arm hat uns getragen«, beschreiben sie insbesondere schwere Zeiten wie den Tod eines ihrer Kinder im zarten Alter von 18 Monaten oder bei Krankheiten.

»Jeden Morgen machen wir unsere Andacht vor dem Frühstück«, nennen sie ein Beispiel, wie sie ihr Gottvertrauen im Alltag leben. Der Weg in die Kirche ist altersbedingt zu beschwerlich für beide geworden, aber die Enkel haben den Fernseher so eingerichtet, dass sie per Live-stream am Gemeindegottesdienst im Haus Bethesda teilnehmen können.

Nicht nur Sonnenschein

Sie können noch eigenständig in ihrem Haus leben. »Wir machen, was wir noch können. Die Schwiegertochter betreut uns, und die Diakonie kommt auch. Wir sind dankbar für jeden Tag, den wir noch gemeinsam erleben dürfen, mit Gottes Gnade.« Im Mittelpunkt stehen, das mögen sie nicht. Zunächst wollten sie auch nicht in der Zeitung erwähnt werden, entschieden sich aber um.

Natürlich sei auch am Ehehimmel »nicht immer nur Sonnenschein, es kommen auch Wolken, danach kommt wieder die Sonne«, beschreiben Hilda und Johann Gross Höhen und Tiefen im Laufe der 70 Jahre, in denen es selbstverständlich auch Meinungsverschiedenheiten gab. »Wir haben uns immer vergeben«, ist ihr Rat, um Streitigkeiten zu beenden, nicht nur in einer Ehe.

Ihren Ehrentag feiern sie nicht groß, für sie ist jeder Tag der langjährigen und beständigen Liebe ein Gnadentag, von Gott geschenkt. (mar)