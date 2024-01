Gleich zwei Unfälle am Donnerstagabend bei Römerstein - Eine Person schwer verletzt

Totalschaden: Eines der beiden am ersten Unfall beteiligten Autos.

RÖMERSTEIN. Da hatten die Einsatzkräfte an diesem eiskalten Abend einiges zu tun: Zu gleich zwei Unfällen kam es am Donnerstagabend bei Römerstein. Gegen 16.50 Uhr fuhr zunächst ein Auto auf der Landstraße 252 von Böhringen in Richtung Donnstetten. Dabei kam der Fahrer nach ersten Polizeiangaben »aus noch ungeklärter Ursache« auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem zweiten Auto.

Dessen Fahrer konnte seinen Wagen nach dem Crash nicht mehr eigenständig verlassen, da die Türe durch die Wucht des Aufpralls klemmte. Die Feuerwehr rückte mit schwerem Gerät an und konnte in aus dem stark beschädigten Auto befreien. Eine Person wurde bei diesem Unfall schwer verletzt. Mehr konnte die Polizei bis zum Redaktionsschluss noch nicht sagen.

Nur rund zehn Minuten später gleich der nächste Unfall: Auf Höhe Abfahrt B 28 nach Böhringen kam es zu einem Auffahrunfall. Bei diesem wurde allerdings nach ersten Polizeiangaben niemand verletzt. (GEA)