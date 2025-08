Bitte aktivieren Sie Javascript

GRAFENBERG. Das Geburtstagskonzert zum 75-jährigen Bestehen des Grafenberger Posaunenchors wird noch lange nachklingen bei den Zuhörern in der trotz vieler Veranstaltungen in der Umgebung fast vollbesetzten Rienzbühlhalle. Ein Grund dafür ist der Auftritt vom »Blechlabor« im zweiten Teil des klingenden Abends. Das »Blechlabor« ist ein 2007 gegründetes Blechbläserensemble mit speziellem Sound von professionellen Musikern unter Leitung von Tobias Rägle.

So ganz nebenbei lernten die Grafenberger dabei auch gleich den neuen Landesposaunenwart Christof Schmidt kennen, der am 1. September die Nachfolge des langjährigen Amtsinhabers Hans-Ulrich Nonnenmann antritt. Der Posaunist spielte im Ensemble mit, wie zum Beispiel auch der Pliezhäuser Musikschulleiter Jakob Janotta und weitere in der Fachwelt bekannte Musiker. Zu den musikalischen Gratulanten gehörte außerdem der Chorleiterchor Ermstal, der zusammen mit dem Grafenberger Posaunenchor und dem »Blechlabor« den ersten Teil des Abends unter Leitung von Christof Wurster gestaltete. Dabei gab es außerdem eine Uraufführung, denn für das Jubiläumskonzert hat der Glemser Komponist Michael Koch eine Festmusik geschrieben, die nach dem »Concerto in B-Dur« von Vivaldi als Auftakt das Publikum begeisterte. Die war schon zum 70. Geburtstag fertig, aber die Coronawelle ließ das Fest ins Wasser fallen und die Festmusik noch ungehört bleiben.

Pfarrerin Hannah Häfele machte bewusst, dass Musizieren im Posaunenchor ein Botendienst sei, denn damit wird das Wort Gottes verkündet, was die wichtigste Aufgabe eines Posaunenchores ist.

Junge Musiker ausbilden

In Grafenberg hat ihn der inzwischen verstorbene Hans Wurster, der Vater des aktuellen Dirigenten, vor 75 Jahren gegründet und dafür viele Musiker motiviert mitzumachen. Sohn Christof, der den Dirigentenstab von seinem Vater übernommen hat, ist seit 55 Jahren Mitglied im Posaunenchor und spielt außerdem noch im Posaunenchor Neuhausen mit. Er ist ein Beispiel dafür, wie Posaunenchöre immer wieder Jungbläser ausbilden können, denn die meisten kommen aus den eigenen Familien innerhalb der großen Posaunenchorfamilie. Das gilt auch für den Bezirksposaunenwart Peter Mayer, der vor 50 Jahren Mitglied wurde. »Zum Posaunenchor Grafenberg kam ich 1975 durch meinen Vater. Er hat damals im Posaunenchor Grafenberg begonnen mitzuspielen, initiiert durch den damaligen Chorleiter Hans Wurster. Zwischen unseren Vätern beziehungsweise Familien entstand damals eine Freundschaft. 1983 wechselte ich dann zum Posaunenchor Bempflingen, weil meine Frau, die ich damals kennenlernte, dort spielte«, so Mayer im GEA-Interview.

Er kam, um Bläser zu ehren und dem Posaunenchor zum 75-jährigen Bestehen im Namen des Kirchenbezirks und des evangelischen Jugendwerks in Württemberg zu gratulieren: »Zu einem Dreiviertel-Jahrhundert musikalischer Verkündigung, zu gelebter Gemeinschaft, zu Treue, Klang und Dienst in Gottes Namen.«

Mayer würdigte die Aufgabe der Bläser. »Wer 75 Jahre lang musiziert, Woche für Woche probt, Gottesdienste gestaltet, Feste und auch Trauerfeiern begleitet und Menschen durch Höhen und Tiefen trägt – der hat mehr getan als nur Töne geblasen. Der hat gepredigt – mit dem Instrument.«

Maren Schneider und Tobias Euchner ehrte er für 25 Jahre treuen Bläserdienst, Bärbel Weiblen für 40 Jahre treue Mitwirkung, »was für ein Schatz an Erfahrung, an Klang, an Ermutigung!« (GEA)