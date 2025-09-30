Frauen im Dialog: Metzingen schafft einen Raum der Begegnung

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. »Für Frauen ist das kein Problem, so was machen wir mit links«: Das von den metSingers fetzig vorgetragene Einstiegslied in einen informativen und doch heiter-lockeren Tag hätte die Stimmung beim inzwischen vierten Frauen Dialog in Metzingen nicht besser treffen können. Rund 170 Frauen jeden Alters – zum ersten Mal hab’s auch ein Angebot für Mädels -, geprägt von unterschiedlichen Lebensgeschichten, Interessen und Herkünften begegneten sich in der Sieben-Keltern-Schule, um eines zu zeigen: Wir sind wer, können was und leben unser Leben.

In einem offenen wertschätzenden und vor allem geschützten Rahmen hatten die Frauen mit Wurzeln aus aller Welt die Möglichkeit, sich zu begegnen, Erfahrungen auszutauschen und so das eigene Potenzial aus sich heraus zu kitzeln. Die Frauen sollten, so formulierte Moderatorin Antje Weimar das Ziel des Zusammenseins, am Abend gestärkt nach Hause gehen, um einerseits ihr Leben selbstbestimmt zu gestalten oder eines zu erkennen: Es lohne sich zu träumen, denn Träume könnte man durchaus verwirklichen.

Den ihren hat beispielsweise Francine Feuné umgesetzt: In Kamerun geboren, lebt die fünffache Mutter seit vielen Jahren in Deutschland und schreibt Bücher. 2023 war die Bempflingerin mit einem Bücherstand beim Frauen Dialog vertreten, inzwischen bietet sie einen Workshop zum Thema »Kreatives Schreiben«. Eine vielfältige Runde kam bei ihr zusammen: Frauen aus allen Winkeln Deutschlands, eine Südafrikanerin, eine Französin, ein Ecuadorianerin, eine Argentinierin sowie eine Teilnehmerin mit Wurzeln in Jugoslawien und einem marokkanischen Mann tauschten sich bei ihr aus. Diese Gruppe steht für die internationale Vielfalt, die den von der Stadt Metzingen initiierten Frauen Dialog seit jeher prägt: Araberinnen treffen Inderinnen, Ostfriesinnen auf Frauen aus Bayern und jede hat ihre eigene Geschichte.

Sie begegnen sich ohne Vorurteile, pflegen einen offenen Umgang und lassen sich inspirieren. Manche kennen sich schon lange, andere nehmen zum ersten Mal am Frauen Dialog teil und fühlen sich sofort aufgenommen: Allein bleibt keine Teilnehmerin, Gespräche und engere Kontakte entwickeln sich sofort oder spätestens in den Workshops. 22 sind’s insgesamt, die Themen kunterbunt wie die Teilnehmerinnen: Brigitte Weiblinger spricht in einer ganz großen Runde über »Unsere Beziehungen und ihre Konflikte«, Karin Deisinger führt in den »Line Dance« ein und Hatice Avci lädt ein zum Austausch über »Krone richten, Stimmen heben, Räume schaffen«. Bei der Gestaltung des Programms durch das international besetzte Organisationsteam war noch nicht klar, wie aktuell der Workshop »Umgang mit rechten Parolen« von Cornelia Grantz-Hild werden würde: In der Stadthalle hatte die AfD am späten Samstagmittag zum Bürgerdialog eingeladen, auf dem Parkplatz der Siebe-Keltern-Schule fand eine musikalisch geprägte Gegenveranstaltung statt.

Das Programm des Frauen Dialogs wurde deshalb etwas gestrafft, laut Antje Weimer ausdrücklich nicht wegen Sicherheitsbedenken, sondern aus Gründen der Lautstärke. Die geplante Modenschau sollte in einem würdigen Rahmen stattfinden und wird deshalb als eigene, wertige Veranstaltung nachgeholt. »Wir führen hier den echten Dialog indem wir uns zuhören«, machte Projektleiterin Karina Montes deutlich. »Wir lernen uns hier ohne Vorurteile kennen, das ist unsere Antwort.« Und: »Wir schaffen einen Raum, der uns stärkt, in dem wir Vielfalt erleben und gelebt wird.« Sie freue sich riesig, Teil dieses internationalen und generationenübergreifenden Miteinanders zu sein, betonte Schirmherrin Carmen Haberstroh. Es sei, so Metzingens Oberbürgermeisterin, unglaublich wichtig, solche Begegnungsräume zu schaffen. Das stärke den Zusammenhalt und schaffe Vertrauen: »Dadurch entsteht Zuversicht.« (GEA)