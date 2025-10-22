Erhöhte Chlorkonzentration in der Therme Beuren: Mehrere Verletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

BEUREN. Am Mittwochabend kam es zu einem größeren Einsatz der Feuerwehr an der Therme Beuren. Wie Martin Raff vom Polizeipräsidium Reutlingen mitteilte, habe man in den Außenbecken der Therme eine erhöhte Chlorkonzentration festgestellt. Ein Chlorgasaustritt, wie ursprünglich befürchtet, konnte zum jetzigen Stand der Ermittlungen nicht festgestellt werden. Auch eine komplette Räumung der Therme sei nicht notwendig gewesen, so Raff. Im Außenbecken befanden sich mehrere Badegäste. »Wir wissen bisher von zwölf Personen, die durch die erhöhte Chlorkonzentration leicht verletzt wurden«, sagte Raff. Sie klagten unter anderem über Atemwegsreizungen und wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand könnte ein technischer Defekt zu der erhöhten Konzentration in einem Außenbecken der Anlage geführt haben, wie die Polizei mitteilte.

Nachdem entsprechende Messungen der Feuerwehr keine Auffälligkeiten mehr nachweisen konnten, wurde der Rettungseinsatz gegen 18.30 Uhr beendet. (GEA/pol)