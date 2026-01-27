Einige Riedericher drücken Bürgermeister die Daumen für die Wahl in Rutesheim

Noch ist das Rathaus in Riederich der Arbeitsplatz von Tobias Pokrop. Das könnte sich am 8. Februar ändern - und nicht alle Bürger stimmt diese Aussicht traurig, wie ein Blick in Instagram beweist.

RIEDERICH. Zielstrebig und selbstbewusst: So kennen Riedericher Bürger, aber auch Amtskollegen und Rathaus-Mitarbeiter ihren Bürgermeister Tobias Pokrop. Er kann alles oder weiß es zumindest besser – und wenn es mal nicht so läuft, wie er es will, dann liegt es an störrischen Gemeinderäten, dem Fachkräftemangel, dem Behördendschungel oder dem schlechten Wetter. Stichwort: Hagelschaden. So ein Gemeindeoberhaupt verlieren zu müssen – das wäre wahrlich traurig. Oder?

Naja. Der Blick ins Netz zeigt, dass sich manch‘ einer den Weggang von Pokrop, der in Rutesheim Bürgermeister werden will, gar zu wünschen scheint. Ja, die Riedericher unterstützen ihren Schultes auf Instagram auf rührende Art und Weise, um ihm den Abschied nicht unnötig schwer zu machen: Dort ist auf der Seite "Riederich.info" ein Bild von Tobias Pokrop zu sehen mit dem Hinweis auf die Kandidatenvorstellung in Rutesheim am Dienstag. Wer den weiteren Weg von Tobias Pokrop verfolgen möchte, "habe die Möglichkeit, sich direkt und transparent zu informieren". Endlich mal Transparenz! Untermalt wird das Ganze von Musik der Partyband Höhner: "Wenn nicht jetzt, wann dann? Wenn nicht hier, sag mir, wo und wann? Wenn nicht du, wer sonst? Es wird Zeit…" (GEA)