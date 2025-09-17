Eine Wege-Konzeption für Mountainbiker im ganzen Landkreis

Ein solches Bild – es ist in Baiersbronn entstanden – wäre in Bad Urach derzeit nicht möglich, zumindest nicht unter legalen Bedingungen. Wegen der baden-württembergischen Zwei-Meter-Regel dürfen Mountainbiker auf solchen Trails nicht fahren. Jetzt hat sich der Uracher Gemeinderat auf den Weg gemacht, an dessen Ende ausgewiesene Wege für Mountainbiker stehen sollen. Nicht nur in Bad Urach, sondern im ganzen Landkreis.

BAD URACH. Die Stadt Bad Urach macht sich auf neue Wege im Bereich Mountainbiking: Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung der Erarbeitung einer MTB-Konzeption zugestimmt. Sie liegt nicht in den Händen der Kurstadt, sondern von Mythos Schwäbische Alb, dem Tourismusverband des Landkreises. In Person von Elmar Rebmann kommt beides zusammen: Der 62-Jährige ist nicht nur Bürgermeister von Bad Urach, sondern auch Vorsitzender von Mythos. »Es ist schon ein bisschen was passiert«, führte Rebmann ins Thema ein. Bis Anfang, Mitte Oktober sollten alle Mythos-Mitglieder zustimmen, auf ihrer Markung Trails auszuweisen, sofern es möglich ist.

»Das Thema Mountainbiking erfreut sich derzeit großer Beliebtheit und hat insbesondere durch Corona einen signifikanten Anstieg an Nachfrage erfahren«, machte der Uracher Tourismus-Chef Simon Heß die Bedeutung des Themas deutlich. Im Landkreis Reutlingen seien in den Wäldern und entlang des Albtraufs vermehrt Mountainbiker auf teilweise illegalen Strecken anzutreffen. Heß: »Der steigende Nutzungsdruck führt zunehmend zu Konflikten zwischen Mountainbikern, Wanderern, der Forst- und Landwirtschaft, der Jagd und dem Naturschutz.« Ein wachsender Anteil illegal angelegter Trails stelle einen erheblichen Eingriff in schutzwürdige Gebiete dar. »Eine gezielte Besucherlenkung durch attraktive, legale MTB-Strecken kann Konflikte entschärfen, Naturräume schützen und die touristische Infrastruktur stärken.«

»Bad Urach soll und muss ein Leuchtturm werden«

Mythos hat sich zusammen mit dem Planungsbüro VIA (Köln) aufgemacht, ein MTB-Konzept auf den Weg zu bringen. »Nicht nur für die regionale Bevölkerung«, so Heß, »das soll eine allgemeine Aufwertung des Lebensraums und des Tourismus sein.« In der Hoffnung, »dass sich viele aus der noch nicht legalen Zone rausbewegen«. Die nicht legale Zone, von der der Uracher Tourismus-Chef spricht, sind die Wege, die schmaler als zwei Meter sind - jene Wege also, die Mountainbiker schätzen, weil Räder mit Stollenreifen und viel Federweg nicht für breite, geschotterte Waldwege - »Waldautobahnen«, wie sie von Bikern verspottet werden - gebaut sind. Genau das ist nach Paragraf 37 des baden-württembergischen Waldgesetzes aber verboten. Praktisch hält sich fast niemand an dieses Gesetz, was regelmäßig für Ärger und Frust im Wald sorgt. Die Mountainbiker, die »schwarz fahren«, halten sich nicht an dieses Gesetz, weil sie erstens nicht um den Genuss von Trails gebracht werden wollen und sie zweitens wissen, dass es anderswo auch ohne dieses Verbot funktioniert.

»Unsere Maxime: ein Miteinander von Naturschutz, Erholung und Sport«

"Das Konzept ist in Etappen gedacht", so Simon Heß: Erst soll geschaut werden, wo Potenziale da sind. Und gleichzeitig rote Flächen definiert. Tabu sind Premiumwanderwege - in Bad Urach gibt's fünf - und Trails in der Kernzone des Biosphärengebiets. Mountainbiker aus der Region, die Locals, sind eingeladen worden, in einer interaktiven Karte Trails vor der Haustür einzuzeichnen. »Unsere Maxime: ein Miteinander von Naturschutz, Erholung und Sport«, wie der Moderator des Planungsbüros in einer Videokonferenz sagte.

»In den nächsten Wochen ist nichts zu erwarten, das dauert Monate«

Auf der Seite www.wegedetektiv.de/mythos-mtb sind bis zum 10. September zahlreiche Vorschläge von MTB-Locals eingegangen, die jetzt bearbeitet werden. Es sprechen mit die Kommune, die Förster vom Kreisforstamt und vom Staatlichen Forst (forstBW), vom staatlichen und vom privaten Naturschutz, Vereine, die Uracher MTB-Initiative, die Deutsche Initiative Mountainbike (DIMB) und die Sektion Reutlingen des Deutschen Alpenvereins. »Wir sind also sehr breit gestreut«, so Heß. Jetzt wird abgeglichen und diskutiert. »In den nächsten Wochen ist nichts zu erwarten«, sagte der erste Touristiker von Bad Urach, »das dauert Monate.«

»Es ist zwei Jahre her, dass wir im Gemeinderat einen Antrag dazu gestellt haben«

»Wir begrüßen diese Entwicklung extremst«, sagte Michael Schweizer nicht nur für die CDU-Fraktion, der er vorsteht, sondern für alle Fraktionen im Uracher Rat, »es ist zwei Jahre her, dass wir im Gemeinderat einen Antrag dazu gestellt haben.« Es habe aus Sicht der Mountainbiker sehr lange gebraucht, »in denen sie weiter illegal im Wald unterwegs sein mussten«. Bei aller Begeisterung: Der Antrag der Verwaltung war den Bürgervertreterinnen und -vertretern allzu brav. Gemeinsam haben sie ihn »a bissle präzisiert«, so Schweizer. Die Verwaltung begrüßt das Ganze jetzt nicht nur, sie begrüßt es »ausdrücklich« und wirkt »aktiv« darauf hin, dass sich auf Uracher Gemarkung »mehrere attraktive Trails und Routen« ausgewiesen werden - in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden selbstverständlich. Mit Einbeziehung der Innenstadt. Schweizer: »Bad Urach soll und muss ein Leuchtturm werden.«

» Ich habe Bedenken, wenn ich an den Wald und an die Natur denke«

Allgemeine Zustimmung des Gemeinderats. »Mountainbiking bietet eine Aufwertung des Tourismus«, ist Gesine Kerschbaumer (Grüne) überzeugt, »andere sind in diesem Bereich deutlich weiter.« Man müsse das Schwarzfahren und die Konflikte in den Griff kriegen. Sie habe nichts gegen Mountainbiker und gegen das Konzept, äußerte sich Susanne Ulrich-Wanner (SPD/AB) zurückhaltender, »wir leben aber in einer Kurstadt mit Wanderern, die ihre Ruhe suchen. Ich habe Bedenken, wenn ich an den Wald und an die Natur denke.« Außerdem: Bad Urach brauche auch ganz normale Radwege. (GEA)

www.wegedetektiv.de/mythos-mtb