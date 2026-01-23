Ein Stück Frankreich: Boule-Bahn in Wannweil

Bitte aktivieren Sie Javascript

WANNWEIL. Am Anfang war eine Schotterfläche und ein Stück Rasen. Die Schotterfläche vor dem Wannweiler Rathaus und das Stück Rasen neben dem Gemeindehaus. Dann wurde die Schotterfläche gepflastert. Und weil die Bauleute schon da waren, nahmen sie sich gleich noch den Rasen vor und verwandelten ihn in eine perfekte Boule-Fläche und schufen damit ein Stück Frankreich direkt in der Wannweiler Ortsmitte. 55 Quadratmeter Raum für kleine Auszeiten. Seither treffen sich dort regelmäßig eine Gruppe von Männern und zelebriert den französischen Nationalsport.

Geballte Aufmerksamkeit für diesen Wurf. Egal, ob die Kugel trifft oder am Schweinchen vorbei eiert: Die Freude ist immer groß. Foto: Andreas Fink Geballte Aufmerksamkeit für diesen Wurf. Egal, ob die Kugel trifft oder am Schweinchen vorbei eiert: Die Freude ist immer groß. Foto: Andreas Fink

Wobei Nationalsport vielleicht eine Nummer zu groß ist. Den gibt's auf der anderen Seite des Rheins nicht. Man spielt ebenso Fußball und - hierzulande kaum bekannt - Rugby. Boule ist aber der französische Volkssport schlechthin. Weil man ihn fast überall ausüben kann, generationenübergreifend. Vor allem im Süden wird er zelebriert. Auch in Wannweils Partnergemeinde Mably wird Boule gespielt. Auf öffentlichen Plätzen ebenso wie auf professionellen Anlagen wie dem Boulodrome Pierre Souchon an der Place Edmond Rostand.

Reinhard Ringel ist nicht nur ein geübter Werfer, weil er am nächsten bei der Boule-Bahn wohnt, ist er auch der »Platzwart« der Herrenrunde. Foto: Andreas Fink Reinhard Ringel ist nicht nur ein geübter Werfer, weil er am nächsten bei der Boule-Bahn wohnt, ist er auch der »Platzwart« der Herrenrunde. Foto: Andreas Fink

Die Menschen aus Wannweil und Mably haben auch schon mit- und gegeneinander gespielt. Im Juni 2025 hatte das Partnerschaftskomitee zu einem Boule-Turnier eingeladen. Auf dem Wannweiler Sportplatz traten 20 Teams an. Man merkte schnell, dass einige Franzosen sogar im Verein spielten. Wobei am Ende nicht die Freunde aus Mably den Sieg holten, sondern eine deutsch-französische Spielgemeinschaft. Im Gespräch ist jetzt ein Wanderpokal, um diese neue Tradition aufrechtzuerhalten und damit die »jumelage«, die Partnerschaft, am Leben zu erhalten.

»Ich bin ganz nah am Schweinchen, schieb mi no a bissle«

Das Boule-Niveau kann sich sehen lassen, man merkt, dass sich die Männer im Alter von 66 und 85 Jahren zwei, drei ... bis zu vier Mal in der Woche treffen, um das französische Traditionsspiel zu zelebrieren. Warum sie so gut spielen? »Weil wir geerdet sind«, sagt Joachim Hespeler, »wir sind alle Rentner.« Reinhard Ringel, der in Sichtweite der Boule-Bahn wohnt und sich deshalb als »Platzwart« darum kümmert, wirft lachend ein: »Weil wir keinen Rotwein trinken.« Bei aller Frankreich-Liebe gibt's den tatsächlich nicht. Vielleicht hinterher ein Bier oder ein Weinchen im Rathaus-Café. Aber fast immer ein Schnäpsle zwischendurch.

Wenn die Kugeln ganz dicht nebeneinander beim Schweinchen liegen, wird das Maßband ausgepackt, um den Sieger zu ermitteln. Foto: Andreas Fink Wenn die Kugeln ganz dicht nebeneinander beim Schweinchen liegen, wird das Maßband ausgepackt, um den Sieger zu ermitteln. Foto: Andreas Fink

Das alles läuft ganz wunderbar entspannt. Die Männer nehmen sich gegenseitig hoch, wenn ein Wurf in die Hose geht, wenn die Kugel auf dem Weg zum Schweinchen verhungert oder jenseits von gut und böse daran vorbeirollt. »Stark angefangen, schwach vollendet.« Feuern sich gegenseitig an: »Ich bin ganz nah am Schweinchen«, sagt einer, »schieb mi no a bissle.« Wenn einer ganz am Schluss der Partie einen perfekten Wurf landet, gibt's anerkennenden Beifall.

»Warum Wanderpokal, der kann doch eigentlich auch hier bleiben«

Wenn ein Team als erstes 13 Punkte erspielt und damit gewonnen hat, fängt man von vorne an. Die Kugeln rollen oder fliegen beim nächsten Spiel in die entgegengesetzte Richtung. Von weitem hört man das Klacken der Metallkugeln, jede zwischen 680 und 730 Gramm schwer. Was die Männer in Händen halten, ist kein Gruscht: durch die Bank Material von der französischen Pétanque-Schmiede Obut. Solides Material, das man noch an seine Enkel vererben kann. Gezählt wird mit einem schönen französischen Punktezähler, der auf der anderen Seite des Rheins »compteur de points« heißt. Links steht »Nous«, wir also, auf der anderen »Eux« - das sind die anderen. Wir und die anderen: Das wird in der Wannweiler Herrenrunde vor jedem Treffen neu ausgespielt.

So viel Gemütlichkeit darf sein: Bei der Wannweiler Boule-Runde gibt's regelmäßig zwischendurch ein Schnäpsle. Foto: Andreas Fink So viel Gemütlichkeit darf sein: Bei der Wannweiler Boule-Runde gibt's regelmäßig zwischendurch ein Schnäpsle. Foto: Andreas Fink

Seit dem deutsch-französischen Boule-Turnier im Sommer 2024 ist die Rede von einem Wanderpokal. »Warum Wanderpokal«, grinst Joachim Hespeler selbstbewusst, »der kann doch eigentlich auch hier bleiben.« Da ist also doch ein bisschen Wettkampfgeist. Aber nur ein bisschen. Wenn die Männer nachmittags neben dem Gemeindehaus zusammenkommen, denken sie nicht an Training und das Turnier gegen die Freunde aus Mably, sondern nur ans Hier und Jetzt. An einen guten Nachmittag mit Menschen, mit denen man in der Freizeit gerne zusammen ist. (GEA)