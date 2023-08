Dreimal um die Erde: Metzingen macht beim »Stadtradeln« mit

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Zum siebten Mal nahm die Stadt Metzingen in diesem Sommer an der bundesweiten Kampagne »Stadtradeln« teil. Insgesamt 539 aktive Radlerinnen und Radler traten kräftig in die Pedale und radelten in 33 Teams um die Wette. Zusammen legten sie 127.563 Kilometer mit dem Rad zurück. Das entspricht etwas mehr als einer dreifachen Umrundung der Erde auf Äquatorhöhe.

Insgesamt konnten somit 21 Tonnen CO 2 -Verbrauch vermieden werden. Dies ist das beste Ergebnis, das Metzingen bisher bei dieser Aktion eingefahren hat. Gegenüber 2021, dem Jahr mit den bisher meisten geradelten Kilometern, wurden in diesem Jahr 37 Prozent mehr Kilometer zurückgelegt.

444 Kilometern pro Teilnehmer

Die aktivsten Teams und damit die Gewinner des diesjährigen Wettbewerbs stehen nun fest: Den ersten Platz in der Kategorie »Team mit den meisten Kilometern (absolut)« belegte das Team »Hugo Boss AG« mit insgesamt 18.922 Kilometern. In der Landkreisauswertung belegt die »Hugo Boss AG« den 12. Platz. Es folgen das Team »Ski+Sport Brodbeck« mit 11.180 Kilometern (Platz 28 des Landkreises) und das Team »Lechler GmbH« mit insgesamt 10.379 Kilometern (Platz 33 des Landkreises). In der Kategorie »Team mit den meisten Kilometern pro Teilnehmer« machte das Team »Gottlob Brodbeck« mit 444 Kilometern pro Teilnehmer das Rennen. Auf Platz zwei und drei landeten das Team »Ski+Sport Brodbeck GmbH« mit 373 Kilometern pro Teilnehmer und das Team »Hugo Boss« mit 344 Kilometern pro Teilnehmer. Zu den Teams mit den meisten Teilnehmern gehören das Hugo-Boss-Team mit 55 aktiven Teilnehmern, das Team »RathausRadler« mit 49 Personen und das Lechler-Team mit 32 Radelnden. Die Stadt Metzingen gratuliert allen Gewinnerinnen und Gewinnern. Beim Wettbewerb zwischen den Kommunen des Landkreises Reutlingen erreichte Metzingen nach Reutlingen den zweiten Platz, gefolgt von Pfullingen, Dettingen, Bad Urach und den anderen teilnehmenden Kommunen. Weitere Informationen und Ergebnisse gibt es im Internet. (pm)