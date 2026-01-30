Dr. Christian Majer will zweite Amtszeit im Wannweiler Rathaus

Dr. Christian Majer ist seit 2018 Bürgermeister von Wannweil. Jetzt hat er bekannt gegeben, dass er sich für eine zweite Amtszeit bewirbt. Gewählt wird im Herbst.

WANNWEIL. Dr. Christian Majer bewirbt sich für eine zweite Amtszeit. Das hat der Wannweiler Bürgermeister am Freitag offiziell bekanntgegeben. Der Gemeinderat hat es schon am Donnerstagnacht im nichtöffentlichen Teil der Sitzung erfahren, die Rathausmitarbeiterinnen und -mitarbeiter hat Majer am Donnerstag informiert. Jetzt ist der 43-Jährige damit an die Öffentlichkeit gegangen. »Mir war schon lange klar, dass ich das möchte«, sagt er dem GEA auf Anfrage, »die Arbeit macht mir unglaublich viel Spaß.«

»Es erfüllt mich auch nach über sieben Jahren im Amt jeden Tag aufs Neue mit Freude und Stolz, für Wannweil mein Bestes zu geben und Verantwortung tragen zu dürfen«, sagt der Wannweiler Rathaus-Chef, »gemeinsam mit der Verwaltung, dem Gemeinderat, den Vereinen, Kirchen, Organisationen und allen Menschen vor Ort möchte ich auch zukünftig die Weiterentwicklung und Zukunft unserer liebenswerten Heimat aktiv gestalten. Deshalb werde ich mich bei den Bürgermeisterwahlen im Herbst in Wannweil erneut zur Wahl stellen.«

Wahl im Herbst

Der 43-Jährige promovierte Wirtschaftsingenieur, der in Reutlingen geboren und aufgewachsen ist, ist seit 2019 Bürgermeister von Wannweil, wo er auch seit September 2025 mit seiner Ehefrau Ayse Ceylan Majer wohnt. Am 21. Oktober 2018 wurde er mit 59,8 Prozent der Stimmen im ersten Wahlgang zum Nachfolger von Anette Rösch gewählt, die von 1995 bis 2018 auf dem Chefsessel im Rathaus saß, bevor sie nicht mehr antrat.

Vor seiner Wahl zum Bürgermeister von Wannweil war Christian Majer Referent und Büroleiter von Dieter Hillebrand (CDU) im Stuttgarter Landtag. Majer Amtszeit endet am 19. Januar 2027. Einen Termin für die Wahl gibt es noch nicht. Den legt der Gemeinderat mit dem Hauptamtsleiter fest. In aller Regel wird rund drei Monate vorher gewählt - also im Herbst.

»Wie in den vergangenen Jahren werde ich auch zukünftig jederzeit für Sie erreichbar und ansprechbar sein«, so Christian Majer in seiner Pressemitteilung, »über die kommenden Monate werde ich im Zuge der Erstellung meines Wahlprogramms aktiv auf Sie zukommen, weil es mir wichtig ist zu erfahren, was Ihnen für die zukünftige Entwicklung Wannweils wichtig ist.« (eg/and)

