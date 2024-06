Seit zehn Jahren gibt es die Uracher Grafensteige. Die Kurverwaltung feiert das Prädikat des Deutschen Wanderinstitut mit fünf geführten Themenwanderungen. Britta Götzendorfer aus Bad Urach feiert das Jubiläum auf ihre ganz eigene Weise: Sie ist alle fünf Wege an einem Stück gewandert. Und ein gutes Training für das »Everesting Alpin8« an diesem Wochenende. Da will die 53-Jährige 8.848 Meter bergauf wandern

Geschafft! Britta Götzendorfer tritt nach dem letzten dunklen Gang auf den Innenhof des Hohenurach. FOTOS: FINK Geschafft! Britta Götzendorfer tritt nach dem letzten dunklen Gang auf den Innenhof des Hohenurach. FOTOS: FINK

