Die Glemser Feuerwehr hat das älteste Fahrzeug im Kreis Reutlingen in Betrieb. In zwei Jahren wird es fünfzig.

Blitzeblank und topgepflegt: das Glemser Tanklöschfahrzeug und die Feuerwehrleute (von links) Lukas Schmauder, Thomas Oechslin, Alexander Sailer (am Steuer), Patrick Rümmele, Abteilungskommandant Christopher Maisch und Frank Gönninger (hinten). Foto: Markus Pfisterer Blitzeblank und topgepflegt: das Glemser Tanklöschfahrzeug und die Feuerwehrleute (von links) Lukas Schmauder, Thomas Oechslin, Alexander Sailer (am Steuer), Patrick Rümmele, Abteilungskommandant Christopher Maisch und Frank Gönninger (hinten). Foto: Markus Pfisterer

