Dettinger Blaulichthockete sehr gut besucht

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN. Bei diesem Einsatz der Dettinger Feuerwehr sind Schaulustige ausnahmsweise willkommen gewesen. Es brannte zwar, aber nur für die Übung der Jugendfeuerwehr bei der Blaulichthockete. Am Wochenende feierte die Feuerwehr aus mehreren Gründen zusammen mit anderen Rettungsdiensten in Dettingen am Feuerwehrgerätehaus. Dabei zeigte sie eine geballte Blaulichtpräsenz mit einer Fahrzeugschau.

Mehrere tausend Besucher nahmen die Gelegenheit wahr, mit den Rettungskräften ins Gespräch zu kommen und sich über die Sicherheit und den Schutz für den Notfall in Dettingen zu informieren.

Die Idee zur ersten Blaulichthockete zündelte schon länger in den Köpfen des Feuerwehrteams, genauer gesagt, wurde an einen Ersatz für die Backhaushockete gedacht, die es 2017 zum letzten Mal gab. Es sollte etwas für die Gemeinschaft sein, im doppelten Sinne: für die Bevölkerung und die ehrenamtlichen Retter in der Not.

Corona verzögerte die Umsetzung der Idee, aber aufgeschoben ist bekanntlich nicht aufgehoben. Jetzt gab es mehrere Gründe zum Feiern: die neue Leichtbauhalle für die Logistikfahrzeuge und Rollcontainer, den reibungslosen Generationenwechsel in der Führungsspitze und der Umstrukturierung der Feuerwehr mit Fachgebietsleitern.

An einem Strang ziehen

»Die Anfangseuphorie eines Umbruchs nutzen, denn so was kann man nur im Team machen«, beschrieb der neue Kommandant Manuel Bily die hochmotivierte Truppe. »Wir ziehen alle an einem Strang«. Das war bei der Hockete wahrnehmbar. Alles war bestens durchorganisiert, »obwohl wir am Samstag komplett überrannt wurden und permanent improvisieren und nachordern mussten«, so Bily. Grund war, dass etwa 2.000 Menschen kamen um Livemusik von Cat down the River zu erleben, nachdem am ersten Tag schon mehrere hundert Menschen zum »Fireabend« gekommen waren.

»Ich wollte eigentlich nur ein Steakweckle essen und bin bis 22.30 Uhr geblieben, weil es so schön war«, so Susanne Buchholz vom DRK-Team. Die ehrenamtliche »Helfer vor Ort« (HvO) Einsatzgruppe informierte am Sonntag ebenso über ihre Aktivitäten wie dies die Bergwacht, das DLRG und die Feuerwehr taten und die Gelegenheit boten, Fahrzeuge und Ausrüstung zu bestaunen. Kinder und Jugendliche waren gleichermaßen be-geistert vom Inneren der Fahrzeuge und der Technik.

Es gab eine Spielstraße für Kinder, die auch bei den kurzfristigen Regenzeiten genutzt wurde, denn Wasserspiele gehörten ohnehin zum Programm. Im Feuerwehrgerätehaus, in Zelten und an beschirmten Ständen war immer viel los, aber als die Jugendfeuerwehr eine Schauübung zeigte, drängten viele nach draußen.

Hilfe und Gemeinschaft

Der Feuerwehrnachwuchs zeigte, wie stark schon jetzt die Gemeinschaft ist und jeder sich auf jeden verlassen kann im Einsatzfall: Schnell war die brennende Hütte gelöscht durch ihre präzise Zusammenarbeit. Die Gemeinschaft nannten die Jugendlichen auch als ein Motiv, schon früh bei der Feuerwehr und den anderen Rettungsdiensten mitzumachen, neben der Ausbildung dazu, »dass man anderen helfen kann.« In der DLRG-Ortsgruppe sind mehr als die Hälfte der rund 500 Mitglieder Jugendliche, beim DRK wird am 23. September eine neue Jugendgruppe gegründet, da die bisherige inzwischen ins Team hineingewachsen ist. Und bei der Feuerwehr mangelt es ebenfalls nicht an hochmotiviertem Nachwuchs. Trotzdem freuen sich alle »Blaulichter« über neue Mitglieder. Es kamen viele Kontakte bei der Hockete zustande, denn viele haben »Feuer gefangen« im direkten Kontakt zu den Rettungskräften.

Es war ein Tag der Gemeinschaft für alle Beteiligten und für die Bevölkerung eine Dokumentation, dass sie im Notfall bestens versorgt ist. Egal ob ein kleiner Unfall oder ein großer Brand: Die Retter sind schnell zur Stelle – ob im unwegsamen Gelände, im Wasser, daheim oder auf der Straße – und das alles ehrenamtlich und professionell. (GEA)