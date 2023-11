Aktuell Solidarität

Der Kampf des Vereins »Ermstal hilft« geht weiter

Am 24. Februar 2022 begann die Invasion russischer Truppen in die Ukraine. Fast von Anfang an leistet »Ermstal hilft« humanitäre Hilfe vor Ort und kümmert sich in der Region um Geflüchtete. 80 Fahrten hat »Ermstal hilft« schon organisiert und dabei rund 150 Tonnen Hilfsgüter in die Ukraine geschafft. Der eingetragene Verein hat jetzt die Bundestagsabgeordneten Beate Müller-Gemmeke (Grüne) und Michael Donth (CDU) in die Region Odessa mitgenommen