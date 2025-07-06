Das war der Aktionstag der römischen Legion VIII Augusta in Pliezhausen

Bitte aktivieren Sie Javascript

PLIEZHAUSEN. 15 Kilogramm an Gewicht trugen römische Legionäre mit Rüstung, Helm und Schwert am Körper, zehn weitere kamen mit Schild und Speer dazu, 45 Kilogramm waren es, durch Vorräte, auf einem Marsch. Am Sonntag ließ die »Interessengemeinschaft für experimentelle Archäologie und Geschichtsvermittlung« namens »Legio VIII Augusta« in Pliezhausen die Römerzeit wiederauferstehen. Der Aktionstag bei Familie Zimmermann an der Römerstraße Neckar-Alb-Aare stand in diesem Jahr unter dem Motto »Römische Legionäre – Erbauer und Zerstörer«.

Anton Rampp (9) beherrscht die komplizierte Mechanik des Katapults. Routiniert fasst er die Sehne mit einem Metallhaken und spannt sie mit Hilfe einer Winde. Man kann sich vorstellen, was passiert, wenn die Sehne gelöst und mit aller Wucht Pfeile abgefeuert würden. »Katapulte gab es in vielen Größen«, erklärt der junge Fachmann. »Bei den größeren wurden dann keine Pfeile, sondern Steinkugeln geschleudert.«

Aufbauarbeit der Römer

Nebenan poliert Philipp mit Hingabe die kunstvollen Helme. »Pferdefreund« sei die Übersetzung seines Namens. Kein Zweifel – die Gruppe ist vielseitig historisch interessiert. Über der ganzen Szenerie erhebt sich der gewaltige Lastkran, den Alexander Zimmermann, Gastgeber des Aktionstags, aus Balken, Rollen und Stricken gebaut hat. Der Kran und auch die Groma, ein antikes Vermessungsinstrument, stehen für die Aufbauarbeit, die römische Legionäre neben dem Kampf leisteten.

Alexander Zimmermann mit seinen selbstgeschmiedeten Schwertern. Foto: Gabriele Böhm Alexander Zimmermann mit seinen selbstgeschmiedeten Schwertern. Foto: Gabriele Böhm

Zimmermann hat auch die Schwerter und Dolche selbst gefertigt, manche gar aus edlem Damaszenerstahl mit dem typischen changierenden Muster. »Den Block habe ich fertig gekauft, ausgeschmiedet und geschliffen«, berichtet er. Die Schwerter aus der Zeit von 80 vor bis ins 4. Jahrhundert nach Christus sind Museumsstücken nachgebaut und zeigen den Stolz ihrer Träger. Knäufe und Scheiden zieren bildliche Darstellungen aus Metall, Edelsteine und kunstvoll geschnitzte Knäufe. Manche Waffen haben auch Tauschierungen, feinste Einlegearbeiten aus Metall. Sogar diese werden, von Martin aus der Gruppe, selbst hergestellt.

Römische Soldaten waren stolz auf ihre Schwerter.

»Ja, die Soldaten waren sehr stolz auf ihre Schwerter«, sagt Zimmermann. »Es waren Prestigeobjekte so wie heute die Markenkleidung.« Man überbot sich in teuren Details und vergaß auch gute Wünsche nicht. »Valeriane vivas« heißt es da eingeritzt. »Valerianus möge leben«. Ob es sich dabei um Kaiser Valerian oder den Schwertträger selbst handelt, ist ungewiss. Doch geschadet hat der Wunsch sicher keinem.

Die Schwerter und Helme erscheinen mit ein bis zwei Kilogramm Gewicht gut zu händeln, doch wie sah es nach einigen Stunden und bei über 30 Grad aus? Damit sich Kinder und Jugendliche dies besser vorstellen können, geht die Gruppe an vielen Terminen im Jahr in Schulen. »Hier können die Schülerinnen und Schüler die Rüstungsteile selbst in die Hand nehmen«, sagt Zimmermann. »Das ist viel anschaulicher, als es nur in Büchern zu lesen.«

Nagelsandalen unpraktisch auf glatten Böden.

Stilecht trägt Zimmermann die typischen Römersandalen, mit den genagelten Sohlen. »Sie tragen sich im Gelände wirklich gut. Doch auf Kanaldeckeln und glattpolierten Steinböden ist man aufgeschmissen.« Nicht umsonst gebe es einen Bericht, nach dem bei der Erstürmung des Tempels in Jerusalem 70 nach Christus ein Römer auf seinen Sandalen regelrecht in die Feinde hineinrutschte. »Er soll sich aber natürlich sehr heldenhaft verteidigt haben«, meint Zimmermann.