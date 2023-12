Generationen von Kindern habe hier – nicht unbedingt Schwimmen gelernt, aber die Freuden des Planschens entdeckt. Aus und vorbei. Das Planschbecken im Höhenfreibad ist abgebrochen. Höchste Zeit. Das alte war vollkommen marode. Die gute Nachricht: Es kommt ein Neues. Wenn alles wie geplant läuft, planscht der Nachwuchs in der nächsten Badesaison in Edelstahl.

Das Planschbecken im Uracher Höhenfreibad ist abgebrochen worden Foto: Andreas Fink

