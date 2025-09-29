Das neue Buch der Metzinger Besteller-Autorin Maria Nikolai ist da

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Schokolade, Kuchen, Brezeln: Wer die Bücher von Maria Nikolai kennt, weiß, dass es immer um Liebe geht. Um die zwischen zwei Menschen natürlich. Aber eben auch um die, die durch den Magen geht. Die Metzinger Bestseller-Autorin liebt Gebäck, vor allem süßes, und sie liebt Backen. Deshalb lässt sie auch die Protagonisten ihrer historischen Romane oft und gerne in der Küche stehen - oder, wie in ihrer aktuellen Dilogie »Little Germany«, in der Backstube. Der zweite Band, »Der Geschmack von Freiheit«, ist jetzt erschienen.

Die Geschichte handelt von zwei jungen Frauen, die ihre deutsche Heimat verlassen, um in New York ein neues Leben zu beginnen. Auf einem Auswandererschiff kreuzen sich die Wege von Julia, die weniger auf der Flucht vor ihrem Ehemann als vor ihrer ungeliebten, herrischen Schwiegermutter ist, und Lissi, dem Dienstmädchen, das ein Kind erwartet - ausgerechnet vom Sohn ihrer Arbeitgeber. Gemeinsam gelingt es ihnen, eine neue Existenz aufzubauen: Ihre Brezel-Bäckerei in Little Germany, dem Viertel der deutschen Einwanderer, erfreut sich größter Beliebtheit. Und auch privat läuft eigentlich alles ganz gut - bis eine fürchterliche Katastrophe die Welt im »Deutschländle« aus den Angeln hebt. Beim Brand des Ausflugsdampfers General Slocum kommen mehr als 1.000 Menschen ums Leben - das Schiffsunglück ist historische Realität, die Geschichte, die Maria Nikolai darum webt, ist Fiktion.

Gibt's ein Happy End?

Überleben die Menschen, die Teil von Lissis und Julias Leben sind, die Tragödie? Mit dieser Frage ließ Maria Nikolai ihre Leser am Ende des Buchs alleine - um sie in Band zwei zu beantworten. In »Little Germany - Der Geschmack von Freiheit« verrät sie, ob Paul Steiner, der neue Mann an Lissis Seite, das Unglück überlebt hat. Auch in Julias Leben passiert etwas Überraschendes: Frederick, ihr Ehemann, den sie bei Nacht und Nebel verlassen hat, taucht plötzlich in New York auf. Schafft er es, das Herz seiner Frau doch noch zu erobern? Die Wege ihrer Protagonisten zeichnet Maria Nikolai vor akribisch recherchierter Kulisse: »Das deutsche Viertel hat sich nie mehr von der Tragödie erholt, viele sind weggezogen«, erzählt sie. Ob es für Lissi, Julia und die anderen Figuren trotzdem ein Happy End gibt? »Mit dem Ende kann man leben«, sagt die Autorin und schmunzelt.

Von New York ist sie inzwischen gedanklich schon weitergezogen - dieses Mal nach Hamburg und ins Alte Land, dem Schauplatz ihres neuen Zweiteilers, dessen erster Band 2027 erscheinen soll. Anders als in ihren bisherigen Romanen wird sie eine Geschichte auf zwei Zeitebenen erzählen, die miteinander verbunden sind. Und natürlich wird auch etwas Süßes eine Rolle spielen, verrät sie. Die Wartezeit können sich Fans buchstäblich versüßen: Im Herbst 2026 will Maria Nikolai ein Backbuch veröffentlichen.

Backbuch mit vielen Fotos und Geschichten

Fans können dann nicht nur Kuchen und Torten nachbacken, die in Maria Nikolais bisherigen Romanen eine Rolle spielten, sondern auch bisher unveröffentlichte Rezepte: Sie stammen aus dem Familienschatz der Autorin, weitere Kreationen beigesteuert haben zwei Profis: Dorte Schetter vom Metzinger Marzipan-Atelier und Alexandra Pieper vom K'ffeehaus in Tübingen. Das Buch wird richtig dick: Auf fast 200 Seiten finden auch einige Geschichten von Maria Nikolai Platz. Und natürlich viele Fotos - Nadine Wilmanns hat die Back-Sessions mit der Kamera begleitet.

Termine Der Roman »Little Germany - Der Geschmack von Freiheit« ist im Penguin-Verlag erschienen und kostet 13 Euro (ISBN 978-3-328-11177-1). Wie schon beim ersten Band gibt's die Geschichte auch als ebook und als Hörbuch. Am Samstag, 4. Oktober, signiert Maria Nikolai von 10.30 bis 14 Uhr in der Buchhandlung Osiander in Metzingen. Am Sonntag, 23. November, gibt es um 15 Uhr eine Lesung mit Kinofeeling zur Kaffeestunde in der Buchhandlung am Markt in Bad Urach. Tickets können telefonisch unter 07125 14016 bestellt werden. Kinofeeling - eine Lesung mit atmosphärischen Bildern und Musik - gibt's auch am Donnerstag, 11. Dezember, um 19:30 Uhr in der historischen Kelter in Grafenberg. Karten sind über die Finkeria in Metzingen (Telefon: 07123 96160) erhältlich. (GEA)

Neben dem Backen, das im Leben der Autorin schon immer eine Rolle spielte, hat sie eine alte Liebe wieder entdeckt: Stricken und Häkeln. Ihre Follower in den Sozialen Medien hat sie an der Entstehung eines weißen Cardigans teilhaben lassen. »Ausgerechnet mein Strick-Video ist viral gegangen«, erzählt sie lachend. Und weil sie nicht nur Buchstaben, sondern auch Maschen liebt, hat sie gemeinsam mit Fans und Freundinnen ein neues Projekt umgesetzt: Ein Do-it-yourself-Set für eine gehäkelte Tasche, die das passende Format für ein Buch hat, soll das erste Produkt in ihrem neuen Fan-Shop »erLESENes by Maria Nikolai« sein. Weitere Dinge, die zur Persönlichkeit der Autorin und zu ihren Roman-Welten passen, sollen folgen. (GEA)