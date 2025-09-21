Das lange Warten am Metzinger Bahnhof hat bald ein Ende

Erstbegehung: Zum ersten Mal sind Menschen auf dem neuen Bahnsteig vom Gleis 4 unterwge, die nichts mit dem Bau zu tun haben. Professor Dr. Tobias Bernecker (links), Geschäsftsführer des Zweckverbands Regionalstadtbahn, unterhät sich mit Teilnehmern an der Informationsveranstaltung.

METZINGEN. So gesehen war’s eine Premiere: Zum ersten Mal hatte sich am Samstag eine Gruppe von Menschen am neu erbauten Bahnsteig am Gleis 4 des Metzinger Bahnhofs versammelt. Doch auf einen Zug warteten sie (noch) vergebens: Die rund 50 Männer und wenigen Frauen wollten über den Stand der Bauarbeiten informiert werden - vor allem wollten sie eines wissen: Wann wieder so etwas wie ein Normalzustand auf dem Bahnhof und auf den Schienen Richtung Bad Urach herrscht. Er könne den Unmut verstehen, dass die Ermstalbahn wieder mal nicht fahre und die Menschen auf den Schienenersatzverkehr angewiesen seien, erklärt Michael Donth. Aber, so der CDU-Bundestagsabgeordnet: »Es steht ein komplexes Werk dahinter.«

Und deshalb haben einige der Prozessbeteiligten am Tag der Schiene auf Donths Initiative hin Interessierte zu einem Informationsrundgang eingeladen. »Die Schiene ist zurecht negativ in den Medien erschienen«, erklärt er. Die Bahn sei am Tiefpunkt, zitierte Donth den Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder. Und deshalb müsse man sehen, dass es aufwärts gehe.

Sie hätte es sich gewünscht, dass der Umbau des Metzinger Bahnhofs und damit auch die Einführung des Halbstundentakts schneller gegangen wäre, erklärte Metzingens Oberbürgermeisterin Carmen Haberstroh. Aber man müsse wertschätzen, dass dies bald der Fall sein werde. Gleichwohl sei diese Informationsrunde sehr wichtig, die Menschen seien unruhig geworden. Eines müsse indes positiv gesehen werden: Gleis 2 und 3 seien inzwischen immerhin mit einem Aufzug erreichbar: »Das haben wir lange nicht mehr zu hoffen gewagt.« Die Einführung des Halbstundentakts auf der Ermstalbahn sei, so die Oberbürgermeisterin, ein weiterer wichtiger Schritt für die Region.

Das System Bahn sei kompliziert, so Professor Dr. Tobias Bernecker. Er ist Geschäftsführer des Zweckverbands Regionalstadtbahn Neckar-Alb und dieser das Dach und habe die Verantwortung haben, dass die vielen Prozessbeteiligte einen guten Job machen würden, und der Zweckverband sei Bindeglied zur Deutschen Bahn – der Bahnhof Metzingen werde von ihr betrieben. Und da habe sich in den letzten vier Wochen viel und vor allem Entscheidendes getan: »Das geht nur, wenn alle Beteiligten zusammenarbeiten.«

Das waren in den Sommermonaten eine Firma, die das elektronische Stellwerk entsprechend vorbereitet hat. Um den Halbstundentakt realisieren zu können, wurde zudem ein zweites Stellwerk am Bahnhof Gsaidt in Dettingen gebaut – dadurch ist dort Begegnungsverkehr möglich. »Dort ist in dieser Woche Probebetrieb«, kündigte Harald Fechter, kaufmännischer Geschäftsführer der RSBNA Erms-Neckar-Bahn Schieneninfrastruktur an. Peter Beck, Bereichsleiter Technik, berichtete über die umfangreichen Gleisbauarbeiten im Bereich des Metzinger Bahnhofs zwischen dem existierenden Gleis 3 und dem neuen Gleis 4.

»Nicht schimpfen, wenn der Bahnhof noch einmal für zwei Wochen gesperrt wird«

Zunächst sei die alte Gleis-Infrastruktur rückgebaut und dann die neuen Gleise gebaut worden: Auf einer Länge von 600 Meter befinden sich sechs Weichen, eine koste etwa 100.000 Euro. »Dann ist sie aber noch nicht eingebaut«, machte Beck deutlich. In der vergangenen Woche hatte das Bauunternehmen mit einer Stopfmaschine den Gleisschotter verdichtet – zum Teil nachts. Nun stehen noch Arbeiten an der Oberleitung an.

Am Samstag, 18. Oktober, soll dann die Ermstalbahn wieder fahren, jedoch zunächst einmal bis Sonntag, 30. November. Dann ist nochmals eine komplette Sperrung des Bahnhofs Metzingen notwendig, unter anderem weil eine siebte Weiche eingebaut werden muss. Mit dem Fahrplanwechsel am Montag, 15. Dezember, sei es dann, wie alle am Prozess Beteiligten betonten, endlich so weit: Die Ermstalbahn geht im Halbstundentakt in Betrieb. Dann wird auch der RB 63 von Tübingen mit Halt unter anderem in Sondelfingen wieder bis Bad Urach fahren. Für eine Weiterfahrt bis Herrenberg muss man jedoch weiterhin in Tübingen umsteigen.

Die Attraktivität der Ermstalbahn steige laut Bernecker nicht nur durch den Halbstundentakt, vielmehr würden dann der Anschluss nach Stuttgart wieder zeitlich besser funktionieren. Ab Dezember 2026 verbessere sich die Anbindung nach Stuttgart und in Richtung Tübingen noch mehr, dann werden in der Stunde fünf Züge fahren. Die Aussichten seien also sehr gut, meinte Michael Donth und äußerte eine Bitte: »Nicht schimpfen, wenn der Bahnhof noch einmal für zwei Wochen gesperrt wird.« Denn wenn bei der Bahn gebaut werde, wie Bernecker ausführte, müsse man auch sperren: Es könnten, anders als beim Straßenbau, keine Umleitungen angeboten werden. (GEA)