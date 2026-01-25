Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Wahlkampf

Cem Özdemir fast schon gefeiert – Grünen-Wahlkampfauftritt in Metzingen

Wahlkampf in der Metzinger Festkelter mit den Grünen Cindy Holmberg und Thomas Poreski – Ministerpräsidentenkandidat Cem Özdemir begeistert fast 400 Besucher

Das Grünen-Trio Cindy Holmberg, Cem Özdemir und Thomas Poreski überzeugte am Freitagabend in der Metzinger Festkelter.
Das Grünen-Trio Cindy Holmberg, Cem Özdemir und Thomas Poreski überzeugte am Freitagabend in der Metzinger Festkelter. Foto: Norbert Leister
Das Grünen-Trio Cindy Holmberg, Cem Özdemir und Thomas Poreski überzeugte am Freitagabend in der Metzinger Festkelter.
Foto: Norbert Leister

METZINGEN. Cem Özdemir wurde am Freitagabend in der Metzinger Festkelter regelrecht gefeiert: Nach jeder Antwort auf die zahlreichen Fragen erhielt er viel Applaus. Als Vollblutpolitiker trat der gebürtige Bad Uracher auf die Bühne, die Rolle des potenziell künftigen Landesvaters hat er bereits sehr überzeugend drauf – souverän im Auftreten, integer in seinen Ausführungen, keine Frage ließ er unbeantwortet.

Landesparteitag der Grünen in Baden-Württemberg
Aktuell Land

Özdemir will im Wahlkampf auf Wirtschaftsthemen setzen

Doch eigentlich war es ja die gemeinsame Wahlkampfveranstaltung von Thomas Poreski (Wahlkreis Reutlingen) und von Cindy Holmberg – die für den Wahlkreis Hechingen/Münsingen für die Grünen bei der Landtagswahl am 8. März antritt. Beide sind schon im Landesparlament vertreten und somit auch Teil der bisherigen baden-württembergischen Regierung.

»Wir Grünen haben Baden-Württemberg verändert«, betonte Holmberg am Freitagabend als erste Rednerin in der proppenvollen Festkelter. »Wir zeigen Stabilität in wirklich bewegten Zeiten«, so die 50-Jährige, die in Metzingen aufwuchs. Nur wenige Sitzplätze waren bei der Wahlkampfveranstaltung vor der Bühne aufgereiht, der ganz große Teil der fast 400 Interessierten musste stehen. Der Stimmung in der Kelter tat das jedoch keinen Abbruch, offensichtlich freuten sich viele der Anwesenden, Özdemir persönlich zu erleben.

»Wir brauchen keine Scheinlösungen aus einer vermeintlich guten Vergangenheit«, sagte Thomas Poreski in seiner Rede. »Wir brauchen keine Scheinlösungen aus einer vermeintlich guten Vergangenheit, sondern mehr Sicherheit für die Zukunft durch Wandel.« Die Forderung des 62-Jährigen: »Wir brauchen Cem Özdemir als Ministerpräsidenten.«

Metzingen