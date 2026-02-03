Bernd Welser sagt Adieu, Frank Lindner ist Bempflingens neuer Bürgermeister

Bitte aktivieren Sie Javascript

BEMPFLINGEN. Ein bewegend-emotionaler Montagabend war‘s für gleich zwei Protagonisten: Der seit Sonntag Nicht-Mehr-Bürgermeister Bernd Welser wurde im Bempflinger Dorfgemeinschaftshaus in großer Runde von über 500 Personen verabschiedet und sein Nachfolger Frank Lindner offiziell ins Amt eingeführt. Für den einen, Bernd Welser, gab’s jede Menge lobende Worte im Rückblick und der »Neue« Lindner erhielt unzählige gute Wünsche mit auf den Weg.

Finanziell spiele Bempflingen im Landkreis Esslingen nicht in der Champions-League mit, so Landrat Marcel Musolf. Im Rahmen des Machbaren habe Bernd Welser in den 16 Amtsjahren jedoch immer nach Lösungen gesucht und gefunden, dafür habe er hart gearbeitet: »Die tollen kommunalen Erfolge sind keine Selbstverständlichkeit«, erklärte er. Dieses Gespür für das Machbare wünsche er dem Nachfolger ebenfalls, der Vertrauensvorschuss jedenfalls sei groß: Frank Lindner wurde am 9. November bei einer Wahlbeteiligung von etwas über 66 Prozent von knapp 70 Prozent der Bempflinger gewählt. Die Zeiten seien nicht leicht für Kommunen, aber so Musolf: »Trotz aller Herausforderungen ist das Amt des Bürgermeisters eines der schönsten.«

Einer ohne Starallüren geht

Nicht die Aufzählung von Bernd Welsers Leistungen standen im Mittelpunkt der Redner, vielmehr die Erwähnung seiner Charaktereigenschaften. Und da wurde eine immer wieder betont: die Verlässlichkeit. Die sei für ihn tatsächlich immer im Vordergrund gestanden, hatte Bernd Welser in seiner launig-unterhaltsamen und doch etwas von emotionaler Nervosität geprägten Abschiedsrede ausgeführt. Er stehe zudem für Gradlinigkeit, was Neckartenzlingens Bürgermeisterin Melanie Braun im Namen ihrer Kollegen aus den umliegenden Gemeinden auch bestätigte: »Er war nie der lauteste, hat aber seine Meinung immer klar vertreten.« Nicht jede Herausforderung lasse sich laut Braun mit Paragrafen lösen, sondern mit Gelassenheit - das habe Bernd Welser immer wieder bewiesen. Er selbst bezeichnete es als Pragmatismus, bei seinen Entscheidungen habe er sich stets an der Sache orientiert.

Welser habe sich zudem nie zu wichtig genommen, auch darin waren sich die Redner einig: »Uns verlässt ein Mensch, der immer selbst mit angepackt hat und nie im Vordergrund stehen wollte«, betonte sie, »Ein Chef ohne Starallüren, einer von uns«, meinte Kämmerin Tanja Galesky im Namen aller Mitarbeitenden.

Mit Vorfreude an die Arbeit

Nach insgesamt 27 Jahren als Bürgermeister – zunächst elf Jahre in Schlat im Landkreis Göppingen, dann 16 Jahre in Bempflingen – sei es Zeit, den Staffelstab zu übergeben. Seinen Nachfolger erwarte jedoch keine ebene Tartanbahn, sondern eine Aschenbahn mit vielen Hindernissen und Unebenheiten. Langweilig werde es seinem 43 Jahre alten Nachfolger Lindner auch aus einem anderen Grund sicher nicht, denn: »Ich habe genügend Baustellen offengelassen«, meinte der 56-jährige Welser augenzwinkernd zum Abschied. Mit stehenden Ovationen drückten die Gäste Bernd Welser ihre Wertschätzung aus.

Er gehe mit großer Demut und Vorfreude an die Arbeit im Rathaus, erklärte Frank Lindner. Dort wie auch in der Gemeinde und in der Bürgerschaft, habe sein Vorgänger große Fußstapfen hinterlassen: »Die möchte ich nicht nur ausfüllen, sondern auch neue Spuren hinterlassen.« Er könne seinem Vorgänger nur Danke sagen für das tolle Fundament, das er ihm hinterlassen habe. Das sei wichtig für einen guten Start, aber eines sei ihm klar: »Es wird sicher Entscheidungen geben, die nicht leicht sein werden und viel Abwägung erfordern.« Trotz der angespannten Zeit schaue er mit großer Hoffnung in die Zukunft, denn: »In Bempflingen steckt unheimlich viel Energie.«

Seine Ziele seien unter anderem, die Prozesse in der Verwaltung zu verschlanken und Orte zu schaffen, an denen sich die Bempflinger wohlfühlen würden. Über allem stehe für ihn das Miteinander. »Ich werde zuhören, Klartext reden und verantwortungsvolle Entscheidungen treffen.« Die müssten sicher auch mal unbequem sein, aber er stehe für eines: Brücken bauen zu wollen und fair zu bleiben, auch wenn mal in der Sache gestritten werde. Denn: »Wir sitzen alle in einem Boot.« Die Rahmenbedingungen seien zwar nicht einfach und der Gestaltungsspielraum eingeschränkt, aber er freue sich auf die Aufgabe als Bürgermeister: »Es ist ein Privileg, mit einer solchen Aufgabe sein Leben füllen zu dürfen.« (GEA)