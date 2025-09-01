Bald liegen im Ortszentrum von Pliezhausen neue Pflastersteine

Bitte aktivieren Sie Javascript

PLIEZHAUSEN. Mit der Großbaustelle im Zentrum von Pliezhausen geht es zügig voran. Nach einer Unterbrechung sind die Arbeiten dort am Montag, 25. August, fortgesetzt worden. Dort wird das frühere schadhafte Pflaster der Marktplatzstraße saniert, sodass diese weiterhin vollständig gesperrt ist. »Die Sanierungsarbeiten verlaufen weiterhin erfolgreich und liegen sowohl im Zeit- als auch im Kostenrahmen«, teilt Frederik Raach, der stellvertretende Leiter des Ortsbauamts in Pliezhausen auf GEA-Anfrage mit und ergänzt: »Der erste Bauabschnitt ist weitestgehend abgeschlossen - lediglich die geplanten Pflasterarbeiten im Fahrbahnbereich stehen noch aus.«

Das Pflaster der Marktplatzstraße war etwa 30 Jahre alt. Zuletzt waren Steine teilweise weggebrochen und abgesackt. Diese sind längst entfernt worden, denn die Sanierung hat am 8. April bereits begonnen. Ende Mai, als der GEA zuletzt berichtete, standen gerade Leitungsarbeiten an. Es wurden Stromkabel und Leerrohre für die Telekom und Vodafone verlegt. Später sollten die Strom- und Kommunikationskabel ausgetauscht werden. Jetzt sollen die neuen Pflastersteine in den kommenden Wochen auf der Fahrbahn verlegt werden, gibt Raach Auskunft. Der neue Straßenaufbau darunter erfolgt mit einem wasserdurchlässigen Asphalt, der bei Bedarf Feuchtigkeit gezielt in den Untergrund ableiten soll.

Bushaltestelle erneuert

Die Arbeiten betreffen nicht nur die Fahrbahn selbst, sondern es entsteht auch eine neue Bushaltestelle vor dem Pliezhäuser Rathaus. Sie wird mit Steinen des Kasseler Bords gestaltet, die so abgerundet sind, dass sie die Busreifen beim Halten und Abfahren nicht beschädigen. Aktuell halten die Linienbusse wegen der Baustelle an der Ecke Alte Steige und Deutsche Gasse und tun dies noch bis auf Weiteres. Denn nun sind Bauarbeiten auf der Kreuzung Esslinger Straße, Bachenbergstraße und Wilhelmstraße dran. »Auch hier wird mit Hochdruck gearbeitet, um die Maßnahme zügig und effizient umzusetzen. Parallel werden die restlichen Arbeiten im ersten Bauabschnitt fertiggestellt«, teilt Raach mit.

Die Arbeiten führen dazu, dass die Bachenbergstraße ab dem Gebäude Nummer 9 und die Wilhelmstraße ab dem Gebäude Nummer 4 gesperrt sind. Das Passieren der Kreuzung sei während der Bauarbeiten nicht möglich, teilt die Gemeinde über das Amtsblatt den Bürgern mit.

Annähernd im Zeitplan

Im September soll den Gemeinderäten gezeigt werden, wie Betonsteine in bräunlicher oder rot-bräunlicher Porphyr-Optik nach einem neuen Verfahren auf den neuen wasserdurchlässigen Asphalt gelegt werden. »Die Steine sehen ähnlich aus wie jetzt«, hatte Holger Schmid, der stellvertretende Leiter der Haupt- und Bauverwaltung von Pliezhausen, bereits vor dem Beginn der Arbeiten angekündigt, als noch das alte Pflaster lag. Dessen Kollege Frederik Raach gibt nun einen zeitlichen Ausblick, wie es mit der Baustelle weitergeht: »Die Gesamtmaßnahme liegt annähernd im angedachten Zeitplan. Nach aktuellem Stand ist mit einem Abschluss der Bauarbeiten Anfang November zu rechnen.« (GEA)