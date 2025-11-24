B28 in Bad Urach: Arbeiten an Knotenpunkten und Verkehrsumstellung

So sieht die B28-Baustelle vom Mittlerer Hanner Felsen aus. Unten ist an der Hochhaus-Kreuzung die neue Stützmauer zu erkennen. In der Bildmitte die Wasserfall-Kreuzung.

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Vorbehaltlich geeigneter Witterungsverhältnisse beginnen ab Dienstag, 25. November, die Asphaltarbeiten im Bereich der neuen nördlichen Richtungsfahrbahn der B28 am Knotenpunkt »Wasserfall«. Das teilte das Regierungspräsidium Tübingen mit. Der zu asphaltierende Bauabschnitt auf der neuen B28 ist rund 350 Meter und in der neuen Bäderstraße rund 70 Meter lang. Im Zuge dieses Bauabschnitts werden nacheinander drei Asphaltschichten übereinander hergestellt. Diese bestehen aus der Asphalttrag-, der Asphaltbinder- und der Asphaltdeckschicht.

Im Anschluss, ab 1. Dezember, ist geplant, die mit den Asphaltarbeiten verbundenen Restarbeiten, wie das Schneiden und Vergießen an den Randsteinen sowie die Markierungsarbeiten durchzuführen. In Abhängigkeit der Witterung können sich diese Arbeiten gegebenenfalls noch verschieben. Bei geeigneten Randbedingungen kann die B28 am 3. Dezember, von der südlichen Behelfsfahrbahn auf die fertiggestellte neue nördliche Richtungsfahrbahn umgelegt werden.

Nach der Verkehrsumlegung kann die provisorische Behelfsfahrbahn zurückgebaut und die neue südliche Richtungsfahrbahn der B28 hergestellt werden. Die Asphaltarbeiten in diesem Bereich sind für das Frühjahr 2026 eingeplant. Hierzu erfolgt eine gesonderte Pressemitteilung.

Verkehrsführung geändert

Während der Asphaltarbeiten im Bereich der Einmündung Hochsträß, wird stundenweise der Verkehr der B28 über den vorhandenen Fahrstreifen des Linksabbiegers in Richtung Hochsträß geführt, damit ausreichend Platz für die ausfahrenden Baumaschinen besteht.

Nach der Verkehrsumstellung auf die neue Nordfahrbahn der B28 steht pro Fahrtrichtung – wie bisher – jeweils ein Fahrstreifen je Fahrtrichtung zur Verfügung. Die Verkehrsbeziehungen an der Einmündung Hochsträß ändern sich nicht.

Die neue Bäderstraße bleibt noch bis zur Fertigstellung der Südfahrbahn der B28 am Wasserfallknoten für den öffentlichen Verkehr gesperrt. Durch die bestehende Sperrung der Bäderstraße (Verkehrsphase 1) erfolgt die Umleitung in beiden Fahrtrichtungen weiterhin über die »Hochhauskreuzung« – Stuttgarter Straße – Max-Eyth-Straße – Immanuel-Kant-Straße. Die Zufahrt zu den Parkplätzen am Thermalbad ist über die Max-Eyth-Straße – Immanuel-Kant-Straße möglich. Um den Begegnungsverkehr in der Immanuel-Kant-Straße zu erleichtern, wird abschnittsweise ein absolutes Halteverbot tagsüber eingerichtet. Die bestehende Sperrung im südöstlichen Teil des Parkplatzes »Bei den Thermen« bleibt weiterhin bestehen.

Der ÖPNV im Bereich der Bäderstraße wird weiterhin auf der gleichen oben genannten Strecke umgeleitet. Für den Fußgängerverkehr ergeben sich keine neuen Einschränkungen.

Das Regierungspräsidium Tübingen bittet die Verkehrsteilnehmenden um Verständnis für die im Zusammenhang mit der Maßnahme entstehenden Beeinträchtigungen. Weitere Informationen zu den einzelnen Vorhaben im Ermstal können auf der Projektwebsite des Regierungspräsidiums Tübingens abgerufen werden. Aktuelle Informationen über Straßenbaustellen im Land können Interessierte auf der Internetseite der Straßenverkehrszentrale des Landes Baden-Württemberg abrufen. (pm)