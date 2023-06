88-jährige Autofahrerin bei Unfall auf Verkehrsinsel in Metzingen verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Am Sonntagmittag hat eine Frau mit ihrem Peugeot 206 in der Florianstraße im Metzinger Neugreuth eine Verkehrsinsel überfahren und ist nahezu ungebremst gegen einen Lichtmast an der Kreuzung zur B313 geprallt. Das teilten das Polizeipräsidium Reutlingen und die Feuerwehr Metzingen mit. Bei dem Unfall gegen 14.45 Uhr zog sich die 1935 geborene Frau leichte Verletzungen zu. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Andere Fahrzeuge waren an dem Unfall nicht beteiligt. Warum die Frau gegen den Lichtmast gefahren ist und die Schadenshöhe waren zunächst unklar.

Abfahrt eine Stunde gesperrt

Neben der Polizei waren der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen und einem Notarzt, die DRK-Bereitschaft Metzingen sowie die Feuerwehr Metzingen mit zwei Einsatzfahrzeugen im Einsatz. Durch den Aufprall war am Peugeot die Ölwanne beschädigt worden, so dass ausgelaufenes Motorenöl von der Feuerwehr aufgenommen werden musste. Die Abfahrt zum Neugreut war durch den Unfall etwa eine Stunde lang gesperrt. (mak)