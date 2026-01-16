1,7 Millionen Euro vom Bund für Grafenberg

Aus dem neuen Trinkwasserbrunnen sprudelt zwar kein Geld und auch noch kein Wasser, aber er ist ein Hinweis auf die Sanierung der Ortsmitte. FOTO: SANDER

Bitte aktivieren Sie Javascript

GRAFENBERG. Der Grafenberger Haushaltsplanentwurf 2026 ist in der jüngsten Gemeinderatssitzung mit einem Volumen von fast 8,8 Millionen Euro und einem leichten Plus von 32.702 Euro im Ergebnishaushalt veranschlagt worden. Der Saldo des Finanzhaushalts weist knapp 676.000 Euro aus. Er ist für die Jahre 2026 bis 2029 besonders geprägt durch die Großprojekte wie die Sanierung der Ortsmitte, den Anbau der Mensa, den Erweiterungsbau des Rathauses und den Neubau des Bauhofs.

Es sollen keine neuen Kredite aufgenommen werden. Der Höchstbetrag der Kassenkredite ist auf 1,3 Millionen Euro festgesetzt. Die Personalkosten haben mit 3,19 Millionen Euro einen Anteil von 37 Prozent der Ausgaben. Es wird für das Haushaltsjahr 2026 mit höheren Steuereinnahmen und »starken Schlüsselzuweisungen« gerechnet. Die liquiden Mittel belaufen sich aktuell auf rund 6,5 Millionen Euro. Die konsolidierten Gesamtschulden sind mit knapp 2,1 Millionen Euro eingeplant.

Geld vom Bund kommt

»Wir leben weiterhin in einer Zeit des Umbruchs. So sind auch unsere zukünftigen Aufgaben davon geprägt. Bürgermeisterkollegen, die seit mehr als 30 Jahren im Amt sind, nehmen die aktuellen Herausforderungen für die Kommunen als extrem belastend und herausfordernd wahr«, so Bürgermeister Volker Brodbeck in seiner Rede zur Einbringung. Er freue sich, dass Grafenberg »im Gegensatz zu den meisten Gemeinden in den Kreisen Reutlingen und Esslingen, auch für das Jahr 2026 einen positiven Ergebnis- und Finanzhaushalt vorlegen können.«

Er stellte die Rede unter ein Zitat von Gemeindetagspräsident Steffen Jäger. Der bringt darin seine Überzeugung zum Ausdruck, dass, »wenn wir für große Herausforderungen zusätzliche finanzielle und personelle Kraft entwickeln wollen, auch definieren können müssen, wo der Staat etwas weniger leisten soll als bisher.« Steffen mache damit »die wachsenden Herausforderungen und die Erwartungshaltung an die Kommunen deutlich«, so Brodbeck.

HAUSHALTSANTRÄGE Bis 21. Januar können die Fraktionen Haushaltsanträge stellen, über die am 27. Januar beraten wird. Die Beschlussfassung ist für den 10. Februar vorgesehen. (GEA)

Der Bürgermeister wies darauf hin, dass "die ganzen großen Investitionen erfolgen sollen, ohne neue Schulden aufzunehmen. Möglich sei das auch durch Fördermittel. "Dies hilft erheblich, um die gute Liquidität in der Gemeinde weiterhin auf einem guten Niveau zu halten."

Ab dem Jahr 2026 stehen der Gemeinde aus dem 100 Milliarden Euro Sondervermögen des Bundes von rund 1,7 Millionen Euro für Investitionen zur Verfügung. Er betonte am Beispiel der Ganztagsbetreuung in der Grundschule, deren Rechtsanspruch ab Sommer nächsten Jahres von Bund und Land verabschiedet wurde, die Umsetzung aber an die Gemeinden übertragen wurde, ohne für eine vollumfängliche Kostendeckung zu sorgen. Zwar erfülle die Gemeinde diese erweiterte Betreuungszeiten bereits nahezu, benötige aber weitere Personalkapazitäten, um den Anspruch vollständig zu erfüllen. Außerdem erfordere die kommende Ganztagsbetreuung den Bau der Schulmensa, so Brodbeck.

Mit dem vollflächigen Glasfaserausbau »schiebt sich die Gemeinde Grafenberg technologisch an vielen umliegenden Kommunen vorbei«, hob Brodbeck im Zusammenhang mit Investitionen hervor, denn hier muss die Gemeinde keinen Eigenanteil zahlen. »Wir dürfen uns nicht zu Tode sparen«, so Kämmerer Luigi Sileo zu Sparmaßnahmen, um trotz steigender Ausgaben ein ausgeglichenes Ergebnis zu erreichen. Es müsse an mehreren Stellschrauben gedreht werden, um zukunftsfähig zu sein. Er zeigte sich erfreut, dass »wir mit kleinem Team nachhaltig vor Ort was wuppen können«. Es sei möglich, die Projekte finanziell gut stemmen zu können und auf einer »guten, positiven Welle die Gemeinde nach vorne zu bringen«.

Ziel: Verschuldung senken

Der Erfolgsplan für das Gemeindewerk mit den Betriebszweigen Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Nahwärmeversorgung, Glasfasernetz und Beteiligung an der Neckar Netze ist mit einem Jahresergebnis von fast 330.000 Euro veranschlagt, der Saldo des Liquiditätsplans mit 1.300 Euro. Die Verschuldung ist beim Gemeindewerk weiterhin höher als im Kernhaushalt und liegt bei 1,25 Millionen Euro und soll auf 1,12 Millionen Euro zum Jahresende 2026 gesenkt werden. (mar)