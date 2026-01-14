Zwei, die sich gegenseitig retten: »Pretty Woman« als Musical in Baden-Baden

Bitte aktivieren Sie Javascript

BADEN-BADEN. Aus guten Musicals werden bekannte Filme, siehe zum Beispiel »Cabaret«, »Sweet Charity« oder »Wicked«. Aus guten Filmen werden schlechte Musicals, siehe »Rebecca« oder »Rocky«. Jetzt hat es »Pretty Woman« erwischt, jene entzückende Liebesgeschichte zwischen einer Prostituierten aus Beverly Hills und einem smarten Geschäftsmann, die 1990 Julia Roberts und Richard Gere zu Weltstars machte.

Die Bühnenadaption, an der immerhin Filmregisseur Garry Marshall und der Originaldrehbuchautor J. F. Lawton mitwirkten, lief ein Jahr am Broadway und kam dann nach Hamburg, wo sie nach nur wenigen Monaten der Pandemie zum Opfer fiel. Nun tourt eine aufwendige Produktion ein Jahr lang durch Deutschland und Österreich. Derzeit macht sie Station im Festspielhaus Baden-Baden und ist ab Mai in der Stuttgarter Liederhalle zu sehen. Die passend an den 1980ern orientierte Musik stammt von Bryan Adams, der in genau dieser Zeit berühmt wurde. Er hat ein paar schöne Balladen für die beiden Liebenden geschrieben, in denen sie herausfinden, was sie wirklich im Leben suchen.

Tango und Rap

Zwischendurch aber rockt es recht flott auf der Bühne, immer wieder mal schaut der E-Gitarrist aus der sechsköpfigen Band mit ein paar Riffs vorbei. Auch für Tanz ist gesorgt. So verfallen sämtliche Liftboys im Luxushotel Vivians Charme und springen wie ein kleiner griechischer Chor um sie herum. Als ihre Berufskollegin Kit wirbelt Sophie Reinicke feist und laut durch die gute Gesellschaft. Und als seriöser Hotelmanager bringt Benedikt Ivo der Musical-Vivian nicht nur gutes Benehmen, sondern auch vollendeten Gesellschaftstanz bei. In einer völlig neuen Rolle mischt der Darsteller als Hippie-Erzähler die flippigen Underdogs auf den Straßen von Hollywood auf. Nebst Tango erklingt ein früher, fast schon nostalgisch anmutender Rap-Song. Regisseurin Carline Brouwer nutzt die halbe Stunde, die ein Bühnenabend länger dauert, um gerade die Nebenrollen liebevoll zu entwickeln.

Prostituierte trifft Millionär: Mathias Edenborn als Edward und Shanna Slaap als Vivian. Foto: Dominik Flohr Prostituierte trifft Millionär: Mathias Edenborn als Edward und Shanna Slaap als Vivian. Foto: Dominik Flohr

Erstaunlich mausert sich das anfangs etwas mager aussehende dreistöckige Bühnenbild von Clara Janssen-Höfelt. Es enthüllt mit seinem Art-Déco-Charme sämtliche Schauplätze vom Penthouse über die Edelboutique bis zur Oper (wo »La Traviata« live gesungen wird!). Mit raffinierter Beleuchtung und Projektionen ersteht ein sonniges, lichtglitzerndes Beverly Hills. Auch die Kostüme sind direkt der Vorlage nachempfunden. Allein hier sieht man den Unterschied zu den edlen Stöffchen im Film – Edwards Anzüge sitzen nicht halb so perfekt wie bei Richard Gere.

Charme-Offensive aus der Gosse

Nicht zufällig erinnert der Besuch des Paares bei einem Polo-Spiel an das Ascot-Pferderennen aus »My Fair Lady«, denn an diesen Klassiker gemahnt »Pretty Woman« noch stärker als ans gute alte Aschenputtel: Der Businessman erhebt das Mädchen von der Straße in die feine Gesellschaft und die Prostituierte erdet ihn mit ihrem natürlichen Charme. Davon besitzt die Vivian-Darstellerin Sofie de Schryver (alternierend spielt Shanna Slaap) reichlich; ihrer rauen Herzlichkeit glaubt man die Herkunft vom Land und aus der Gosse fast eher als der von vornherein zu Höherem bestimmten Julia Roberts. Als Edward drückt Mathias Edenborn vor allem mit seiner mächtigen Stimme aus, wie heftig sich der einsame Millionär verliebt.

Aufführungsinfo "Pretty Women wird bis zum 18. Januar im Festspielhaus Baden-Baden gespielt, vom 27. Mai bis 7. Juni im Hegelsaal der Stuttgarter Liederhalle. (GEA)

Musik macht halt selbst diese Lovestory noch emotionaler, und als umjubelten Rausschmeißer gibt’s den titelgebenden Song von Roy Orbison. Ein großer Klassiker wie »My Fair Lady« ist »Pretty Woman« nicht – aber ein wirklich hübsches Musical, very pretty! (GEA)