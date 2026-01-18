Zuflucht in der Zwischenwelt: »Geisterstück« am Tübinger Zimmertheater

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Gibt es einen besseren Ort für echten Horror als eine Shopping-Mall? Man erinnere sich: Schon in George A. Romeros Film »Dawn of the Dead« (1978) kämpften in einer Einkaufsmeile die Lebenden gegen die lebenden Toten. In Fabienne Dürs »Geisterstück«, uraufgeführt an diesem Samstag im Zimmertheater Tübingen, ist die Mall das Zuhause eines vorgetäuschten Schreckens: Boss, mit Vornamen Boris, betreibt dort eine Geisterbahn. Eine heruntergekommene Geisterbahn zudem. Eine, die kaum Besucher anlockt. Ein seltsamer Zwischenort, bewohnt von seltsamen Gestalten.

Boss pflegt die Legende, er habe die Geisterbahn geerbt, sie sei Familienbesitz, gibt spät erst zu, dass dies der Wahrheit nicht entspricht. Und doch sperrt er sich gegen jede Neuerung, die die Bahn attraktiver machen könnte, hängt mit unerklärlicher Sentimentalität an ihr. Stefan Herrmann spielt ihn stets leicht irre, mit abstehender Krawatte.

Heimkehr des fliegenden Robert

Der Boss ist in der Geisterbahn selbst auch als »Live-Erschrecker« aktiv, vor allem aber ist das leibhaftige Erschrecken die Aufgabe von Sunny, eigens angestellt zu diesem Zweck, im Kostüm des Sensenmanns. Ihr Beruf ist es, Menschen zu erschrecken, selbst hängt sie in einer schlechten Beziehung fest, getraut sich nicht hinaus ins Leben. Jel Woschni spielt diese Figur zaghaft, gebrochen, voller Trotz. Wenn Sunny von ihrem Roadtrip träumt und von einer eigenen Wohnung, mit einem Teppich aus gefilzten Kugeln, kann man an einen anderen Schauerfilm denken, an Robert Wises »The Haunting« (1963), in dem Julie Harris ähnliche Träume träumt.

Und Woschni, als Sunny, wagt es schließlich, hinauszugehen in die Welt, im Kostüm des Sensenmanns, wenn auch nur, um zu essen. Er kehrt wieder mit Engelsflügeln und singt, begleitet von traurigem Klavier, das Lied vom fliegenden Robert, »Flying Robert«, aus der Oper »Shockheaded Peter« von den Tiger Lillies – ein betörend unwirklicher Moment.

Noch eine Runde Geisterbahn

Der »Struwwelpeter« selbst, das alte Kindererschreckbuch, liegt zu Beginn der Vorstellung nebst etlicher Horrorutensilien aus Gummi in einer Vitrine zur Rechten des Publikums. Später liegen sie auf dem Boden verstreut, all die abgehackten Gliedmaßen, und Boris, der Boss, streckt sich aus in der Kiste, die nun ein Puppenhaus ist. Marina scheint ihm dort die Kehle durchzuschneiden, aber der Boss regt sich wieder. Und irgendwann kauert er im Häuschen, eine blutbeschmierte Puppe im Arm.

Die Ticketfrau, der Boss und die Erschreckerin: Johanna Engel, Stefan Herrmann und Jel Woschni Foto: Tobias Kopp Die Ticketfrau, der Boss und die Erschreckerin: Johanna Engel, Stefan Herrmann und Jel Woschni Foto: Tobias Kopp

Marina im rosa Paillettenkostüm wird gespielt von Johanna Engel. Sie ist jene Figur, die den stärksten Bezug zur Wirklichkeit zu besitzen scheint und doch vor ihr flieht. Sie denkt nach über ihr Leben, ihren Tod, und wünscht sich, die Geisterbahn zu modernisieren. Sie ist neu im Schattenreich, übt die Rolle einer reimenden Kartenverkäuferin ein, gibt sich viel Mühe, noch horrormäßiger zu klingen, dreht noch eine Runde.

Der eigentliche Besitzer der Geisterbahn ist Carsten. Er tritt niemals auf, ganz wie Godot im berühmten Stück von Samuel Beckett, und die Frage, ob das Spukhaus auf Tournee gehen soll, bleibt unbeantwortet, wird aufgeschoben. Die Fragen ziehen sich durch das ganze Stück: »Du fragst doch wegen der Tour?« – »Wir gehen doch auf Tour?« – »Wir können nicht auf Tour. Carsten lässt uns nicht aus dem Vertrag.« Und Sunny, Marina: Immerzu möchten sie gehen. Aber sie tun es nicht. Oder doch, ganz zuletzt?

Ballons und Schreckgespenster

Birgit Angele (auch Kostüme) hat für das »Geisterstück« eine Bühne gebaut, die eine echte Geisterbahn vor Augen führt: Da hängen lange silberne Bahnen von der Decke, steigen silberne Stufen auf, füllen große schwarze Ballons einen Hintergrund, in dem immer wieder mal ein Schreckgespenst erscheint, und vorne laufen Bahngleise, verschwinden im Dunkel. Irgendwo steht immer auch eine Einkaufstasche der Firma Boss herum.

Fabienne Dür war in der Spielzeit 2024/25 Hausautorin am Zimmertheater. »Geisterstück« entstand noch während dieser Zeit. Tobias Schilling inszenierte am Staatstheater Kassel bereits Dürs Debüt »Gelbes Gold«. Das »Geisterstück« trumpft manchmal mit makabren Gags auf, mit schrägen Reimen, spricht auch vom wahren Horror, vermischt Trauer und Komik. Vor allem aber interessiert es sich für die skurrilen Charaktere, die am Ort des unwirklichen Schreckens Zuflucht suchen, für ihre Träume, Hoffnungen, Gebrochenheiten, weckt Sympathien für diese Außenseiter. Nur: Ganz zuletzt lässt die Tübinger Inszenierung es sich nicht nehmen, ihrem Publikum einen mächtigen Schrecken einzujagen. (GEA)