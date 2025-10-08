Zeit des Aufbruchs

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNCHEN. In seinem neuen autofiktionalen Roman reflektiert Hanns-Josef Ortheil seine Kindheitstage in Wuppertal und erzählt leise und kunstvoll aus der distanzierten Sicht eines Beobachters. Als Sechsjähriger zieht Josef mit den Eltern 1957 in die Stadt der Schwebebahn, sein Vater wechselt als Eisenbahnarbeiter die Stelle. Der Junge spielt bereits Klavier, seine Mutter hat ihn, als er vier war, an das Instrument herangeführt.

Schon hier offenbart sich eine außergewöhnliche Begabung, er spielt nach Gehör, lange bevor er Noten lesen kann. In der Nachkriegszeit müssen die Eltern den Tod von vier Söhnen verkraften, die Mutter wird still, das Kind übernimmt dieses Insichgekehrtsein, beide finden in der Musik eine Form des Ausdrucks und der Kommunikation.

Josef ist ein stiller Beobachter, träumt sich weg, erschafft sich eine Fantasiewelt. Schon früh denkt er sich Geschichten aus und schreibt sie auf. Er kann lesen und schreiben, als er in der neuen Stadt in die Schule kommt. Obwohl er sich in der neuen Gemeinschaft nicht zurechtfindet und Einzelgänger bleibt, beginnen für ihn die Jahre des leisen Aufbruchs. Er hat in Wuppertal gute Begegnungen mit Menschen, die ihn einschätzen können und fördern und ihn aus dem Netz der Stille behutsam in die Außenwelt locken.

Zunächst findet er eine Vertraute in Mücke, der Nachbarstochter, und fühlt sich auch in deren sizilianischer Familie wohl. Er trifft auf eine aufgeschlossene, sensible Rektorin an der Grundschule, die Einzelgespräche mit ihm führt. Nachdem stundenlanges Klavierspiel im Wuppertaler Mietshaus nicht mehr geduldet wird, stellt sich auch die Bekanntschaft der Familie mit einem Pater des Kreuzherrenordens als Glücksfall heraus. Der Junge erhält uneingeschränkten Zugang zum Konzertflügel im Gemeindesaal der Gemeinschaft. Die Mutter richtet im Pfarrhaus eine Bibliothek ein, Josef nutzt sie.

Es treten immer mehr Facetten eines außergewöhnlichen Jungen mit besonderen Begabungen auf. Er improvisiert und komponiert, denkt sich Geschichten aus und übersetzt diese in Musik. Er besucht den Vater auf dem Bahnhof, wünscht sich für seine Dokumentationen einen Fotoapparat, legt Wissensbücher über die Umgebung und Züge an, schreibt Beurteilungen zu gelesenen Büchern.

Ein wundervoll poetischer Lesegenuss über eine kleine Lebenssequenz eines erstaunlichen Talents. (dek)

Hanns-Josef Ortheil liest aus »Schwebebahnen«: Freitag, 24. Oktober, 19.30 Uhr, Stadtbibliothek Reutlingen