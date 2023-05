Von 15. Juli an liegt die nordamerikanische Prärie mitten in Oberschwaben. Winnetou und Old Shatterhand legen nur wenige Kilometer hinter Laupheim den Schurken das Handwerk und kämpfen für die Versöhnung der amerikanischen Ureinwohner mit den Bleichgesichtern. Dann nämlich startet die Saison bei den Festspielen Burgrieden mit dem Stück »Winnetou I«. Zuvor jedoch müssen die Pferde für das Spektakel fitgemacht werden. Der GEA war dabei.

Festspielleiterin Claudia Huitz (links) zeigt einer Besucherin die Lederkostüme für Winnetou und Old Shatterhand. Foto: Armin Knauer Festspielleiterin Claudia Huitz (links) zeigt einer Besucherin die Lederkostüme für Winnetou und Old Shatterhand. Foto: Armin Knauer

