Wenn Magie auf Alltag trifft: Orgelsommer-Familienkonzert in der Marienkirche

REUTLINGEN. »Eigene magische Stofftiere dürfen mitgebracht werden.« Wenn das nicht mal eine willkommene Einladung war! Und noch dazu so passend. Schließlich stand beim Familienkonzert des Reutlinger Orgelsommers zum Ferienauftakt »Die Schule der magischen Tiere« auf dem Programm. Und so tummelten sich auf den Bänken in der Marienkirche neben den Besucherinnen und Besuchern, die teilweise schon die Schule besuchen oder dies demnächst tun werden, tierische Begleiter wie Hasen, Füchse, Tiger und Leoparden. Sie profan Kuscheltiere zu nennen, würde verkennen, dass sie für ihre Besitzerinnen und Besitzer mitunter fast schon magische Eigenschaften haben. Etwa, wenn es um die Stärkung von Selbstvertrauen oder um Trost geht.

Die frühere Marienkirchen-Pfarrerin Sabine Großhennig las in warmherzigem, die Kinder mitnehmendem Ton Auszüge aus dem zweiten Teil der erfolgreichen Kinderbuchreihe von Margit Auer, »Die Schule der magischen Tiere: Voller Löcher!«. In diesem Band hatten Großhennig und Bezirkskantor Torsten Wille am meisten Anknüpfungspunkte gefunden, die Geschichte auch musikalisch umzusetzen.

Organist mit Esel

Unterstützt von seinem magischen Tier, einem Esel, hauchte Wille an der großen Marienkirchen-Orgel der Begegnung von Magie und profaner Welt kunstvoll Leben ein. Dabei bediente er sich in der Musikgeschichte, stellte Johann Sebastian Bachs Toccata und Fuge d-Moll an den Anfang und Schluss, flocht Antonio Vivaldis Winter aus den »Vier Jahreszeiten« ebenso in die Handlung ein wie Léon Boëllmanns Toccata aus der »Suite gothique« oder Ennio Morricones »Lied vom Tod«, als es um einen selbsterklärten früheren Filmdarsteller ging, der partout wollte, dass sein Enkel Schocki die Titelrolle im Schultheaterstück über Robin Hood bekommt.

Das Publikum ahmte zusammen mit der Orgel den Rhythmus galoppierender Pferde nach. Das berühmte Galopp-Motiv aus Gioacchino Rossinis »Wilhelm Tell«-Ouvertüre erwies sich dafür als ideal. Wille variierte und improvisierte viel oder spielte ganz klassisch, wenn von Henrietta, der Schildkröte, die Rede war, den schleppenden Can-Can der Schildkröten aus Camille Saint-Saëns' »Karneval der Tiere«. Wenn Mädels schmachteten, weil sie ihren Mitschüler Jo so süß fanden, streute der Organist Klänge aus Edward Elgars »Salut d'amour« ein. Und Platz für einen von Johannes Brahms' »Ungarischen Tänzen« fand sich ebenfalls.

Löcher im Schulgarten

Besonders aufmerksam lauschte das junge Publikum, wenn in der Geschichte ein neues magisches Tier zu einer Schülerin oder einem Schüler fand. Viele kannten das Buch bereits, für die anderen war die Lösung des Rätsels der nachts im Schulgarten auftretenden Löcher, die sogar die Statik des Schulgebäudes gefährden, überaus überraschend. Klar, dass auch dabei magische Tiere beteiligt waren.

Der Orgelsommer wird am Samstag, 2. August, um 20 Uhr in der Reutlinger St.-Wolfgang-Kirche fortgesetzt. (GEA)