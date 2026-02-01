Walter Subject und Lights of Orion beim Reutlinger Walter Who?-Rumble

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. »Was geht hier ab?«, dachten sich wohl viele am Samstagabend im proppenvollen franz.K, als sich vor dem Auftritt der Gruppe Walter Subject erst einmal der Bühnenvorhang schloss. Erkennbar rumort es hinterm blickdichten Textil, und als der Vorhang sich wieder öffnet, steht da auf der Bühne nicht nur die fünfköpfige Reutlinger Rockband, sondern auch – eine Bar. Mitsamt Barkeeper.

Bei dem von der Band eigens entwickelten »Walter Who?-Rumble« ist mit Überraschungen zu rechnen. Zumal, wenn die Gruppe ihr 18-jähriges Bestehen feiert. In früheren Ausgaben hat man eine Videowand auf die Bühne gezaubert oder einen Profikeyboarder hinzugezogen. Zur Volljährigkeit gönnt man sich einen eigenen Ausschank. Von dem alle im Saal was haben, weil Barkeeper Olli die Menge großzügig mit Shots und Cocktails versorgt. Es weht eine Prise »School's out Party« durchs franz.K am Samstagabend. »Wie findet ihr es auf unserem Geburtstagsfest?«, ruft Sänger Marc Ruff in den Saal. Dort amüsieren sich mindestens 500 prächtig.

Auftakt mit Lights of Orion

Angeheizt hatte die Gruppe Lights of Orion. Womit die Party in Familienhand blieb. Ist doch Sängerin Claudia Ruff die Ehefrau von Walter-Subject-Frontmann Marc Ruff. Man übt sogar im selben Proberaum im Wagner-Gebäude am Buckel. Lights of Orion hießen bis vor zwei Jahren noch Bambus Orion und boten eigene Songs. Dann schwenkten sie auf 80er-Hits um..

Claudia Ruff und Johannes Scherer von Lights of Orion beim Walter Who?-Rumble. Foto: Armin Knauer Claudia Ruff und Johannes Scherer von Lights of Orion beim Walter Who?-Rumble. Foto: Armin Knauer

Die 80er-Thematik passt zum Schulabschluss-Flair. Man kennt die Songs, alles tanzt und schmettert den Refrain mit: bei »Boys Don't Cry« von The Cure gleich zu Beginn, bei »Don't Change« von INXS, bei »Blue Monday« von New Order. Später gibt's noch zwei Metal-Nummern auf die Ohren, ehe man in die Wonnen der Neuen Deutschen Welle versinkt, mit »Katharine, Katharine« und Nenas »Ich hab nur von dir geträumt«.

80er im Indie-Gewand

Das Quartett verbindet dabei überzeugend kraftvolles Indierock-Feeling mit dem poppig-verspielten Charme der Originale. Sängerin Claudia Ruff tanzt wie ein Gummiball über die Bühne und bringt die Titel mit ihrer Stimme zum Jauchzen. Christine Bach sorgt an den Drums für knackige Rhythmik, Johannes Scherer am Bass für den oft discoartigen Puls. Während Wolfgang Heller an der E-Gitarre mal wohlige Klangwolken, mal flammende Soli raushaut – wobei ihm zwischendurch eine Saite reißt.

Voll im Flow: Schlagzeugerin Christine Bach und Sängerin Claudia Ruff von Lights of Orion beim Walter Who?-Rumble. Foto: Armin Knauer Voll im Flow: Schlagzeugerin Christine Bach und Sängerin Claudia Ruff von Lights of Orion beim Walter Who?-Rumble. Foto: Armin Knauer

Walter Subject haben demgegenüber ein schärferes Profil: eine typische Mischung aus bretternder Rhythmik, über der hoch und gedehnt die Stimme von Marc Ruff schwebt. Das partymäßig Rock 'n' Rollige ist da, aber auch oft etwas Dunkles, Schwebendes. Das alles gepackt in einen Klangstrom, dessen tanzbarer Groove mächtig wogt. Diesen Groove rühren sie, ungeachtet der Drinks, die sie sich von der bühneneigenen Bar gönnen, mit enormem Perfektionismus an.

Virtuosen des Groove

Gitarrist Manuel Prause und Bassist Fabian Fetzer erhitzen das rhythmische Element zur Weißglut; Udo Neugebauer zieht am Schlagzeug mit der Präzision eines Uhrwerks die Fäden, lässt dabei geschickt eine Spur Clubfeeling einfließen. Leadgitarrist Manuel Randecker klinkt sich mal in die Rhythmusbretter ein, mal sorgt er mit sphärischen Effekten für eine mystische Aura. Und Sänger Marc Ruff schickt seine Stimme hell und ekstatisch in die Weite.

Finale des Walter-Subject-Auftritts mit Fans auf der Bühne beim Walter Who?-Rumble im franz.K. Foto: Armin Knauer Finale des Walter-Subject-Auftritts mit Fans auf der Bühne beim Walter Who?-Rumble im franz.K. Foto: Armin Knauer

Alte Hits wie »Righty Right«, »Just Dance« oder »Take A Ride« ziehen so vorüber, auch die teils bluesigeren Titel der letzten Platte »Signals« wie etwa »Warm Inside«. Dazwischen gibt's zwei noch unveröffentlichte Songs – man arbeitet an einem neuen Album und es scheint, als würde es wieder schneller, ausgelassener. Am Ende holt die Band ihre Hardcore-Fans auf die Bühne, das Quintett erweitert sich zur 30-köpfigen Rock-Meute. Dann übernimmt DJ Mike Ryser – denn die 18er-Party ist noch lange nicht aus. (GEA)