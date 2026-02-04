Von Dschingis Khan bis Megacity: Rietberg-Museum Zürich zeigt Mongolei

Bitte aktivieren Sie Javascript

ZÜRICH. Die Mongolei ist viermal so groß wie Deutschlands und umfasst rund anderthalb Millionen Quadratkilometer, auf denen statistisch jeweils zwei Menschen leben. Die Mongolei – das sind endlose Steppen, das ist Wildnis, die Wüste Gobi und Dschingis Khan, der das mongolische Reich ausweitete bis nach Zentraleuropa und so das größte zusammenhängende Imperium der Menschheitsgeschichte schuf. Die Mongolei ist der am dünnsten besiedelte Staat der Welt und zugleich jener, auf dem sich die ältesten Spuren des Menschen finden. Ein Faszinosum von größter kultureller Fremdartigkeit, ein Klischee zugleich.

Das Museum Rietberg in Zürich zeichnet mit seiner Ausstellung »Mongolei. Eine Reise durch die Zeit« ein facettenreiches Bild dieser Region, das von frühesten Zeugnissen bis in die Gegenwart reicht, Exponate der mongolischen Hoch- und Alltagskultur neben Werken zeitgenössischer Künstler präsentiert und so auch die gesellschaftlichen Probleme verdeutlicht, vor denen die Mongolei heute steht.

Sprung durch die Zeit

Kunst aus Asien, Afrika, Amerika und Ozeanien sind die Schwerpunkte des Museums, das sich im vornehmen Rieterpark im Züricher Stadtquartier Enge befindet, gleich neben der Villa Wesendonck, einem Gebäude im Renaissance-Stil, in dem einst eine Geliebte Richard Wagners zuhause war. Heute befindet sich darin ein Café. Das Museum in seiner ursprünglichen Form wurde mitunter von Bauhaus-Künstler Johannes Itten geleitet, ist nun aber, größtenteils unterirdisch, in einem 2007 eröffneten Anbau untergebracht. Dort betritt der Besucher einen runden Holzpavillon, um den herum Vitrinen, Schaubilder, Objekte gruppiert sind.

Wüste und Steppe dominieren die Landschaft der Mongolei, auch heute finden sich noch Jurten. Foto: Aineias Wüste und Steppe dominieren die Landschaft der Mongolei, auch heute finden sich noch Jurten. Foto: Aineias

Die Reise durch die Zeit (so auch der Untertitel der Ausstellung) beginnt mit einem großen Sprung durch dieselbe. Die Megacity Ulaanbaatar ist heute Hauptstadt des 1992 gegründeten demokratischen Staates Mongolei. In ihr leben nach aktuellen Schätzungen rund 1,4 Millionen Menschen. In der gesamten Mongolei sind es derzeit rund 3,5 Millionen. Die Züricher Ausstellung erzählt auch die Geschichte dieser Stadt, die 1693 gegründet wurde und bis 1855 insgesamt 28 mal ihren Standort wechselte.

Schildkröte mit Wagen

Historisches Kartenmaterial ist zu sehen neben einer Arbeit des mongolischen Künstlers Azjargal Davaadorj. Er wurde 1988 geboren und hat im Jahr 2022 das großformatige Bild »Evolution« gemalt: Es zeigt eine Schildkröte, Sinnbild langsamer Entwicklungsverläufe, die einen großen Wagen hinter sich herzieht. Auf dem Rücken der Schildkröte das Steppenland der ursprünglichen Mongolei, durchsetzt mit Hirschsteinen, Steinen, die von den Bewohnern der Steppe mit Tiersymbolen geschmückt wurden. Auf dem Wagen, den die Schildkröte zieht: die Skyline der modernen Stadt Ulaanbaatar, gehüllt in eine Wolke digitaler Icons. Ein Land zwischen Zukunft und Vergangenheit, ein Volk, das früher nomadisch lebte, dem heute gewiss auch digitale Nomaden angehören.

Ausstellungsinfo Die Ausstellung »Mongolei. Reise durch die Zeit« ist im Museum Rietberg in Zürich, Gablerstrasse 15, noch bis 22. Februar zu sehen, Dienstag bis Sonntag 10 bis 17 Uhr, Mittwoch bis 20 Uhr. (GEA)

www.rietberg.ch

Die zeitgenössische Kunst der Mongolei tritt in der Ausstellung auch auf in Gestalt eines Videos, das 100 Künstlerinnen und Künstler kurz vorstellt, die in Ulaanbaatar leben. Menschen in der Stadt mit ihren Träumen, ihrem Alltag kommen zu Wort in den Videoarbeiten des Künstlers Davaanyam. Lkhagvadorj, ein weiterer Künstler, malte in vornehmer Ölfarbe in grauen Tönen die Obdachlosen, die auf den Müllhalden der Hauptstadt nach Nahrung suchen.

Kunst und Kettenhemden

Mit wenigen Schritten, vorbei auch an Kunstwerken der 1970er-Jahre, schreitet der Besucher durch die Jahrhunderte. Zu sehen sind Siegel und Münzen aus dem 11. und 13. Jahrhundert, Gewichte und Maße aus der Zeit des mongolischen Großreiches. Nun taucht die Ausstellung ganz ein in die Vergangenheit des Landes, präsentiert Zeugnisse aus Alltag, Politik, Kunsthandwerk, Details auch der kriegerischen Kultur der Mongolen. Ausführlich werden Haltung, Einsatz, Bedeutung von Pferden dargestellt. Die Besucher sehen Kettenhemden, Bogen mit Köcher und Pfeilen. Audiostationen und immer wieder auch Arbeiten moderner Künstler, die sich mit dem Erbe ihres Landes auseinandergesetzt haben, begleiten die Reise: Nomin Zezegmaa beschäftigte sich mit der schamanistischen Tradition, Odmaa schuf Drahtskulpturen, die Vorstellungen des Buddhismus umsetzen, der zu den spirituellen Traditionen der Mongolei gehört.

Daneben: Archäologische Funde, Grabbeigaben, Gewänder, mit Drachenbildern geschmückt, Kleidung der Hirten, Seidenfragmente, Schalen, Spiegel, Skulpturen mythischer Tierwesen. Viele der rund 200 Objekte, die im Rietberg-Museum zu sehen sind, wurden noch niemals außerhalb der Mongolei gezeigt. Sie lassen das komplexe und sehr sinnliche Bild eines Landes zwischen einer mächtigen Vergangenheit und einer schwierigen Gegenwart entstehen. (GEA)