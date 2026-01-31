Verborgene Tonräume: Flötistin Caroline Rohde bei Musica Nova Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Beim Stichwort »Blockflöte« fühlen sich viele an ihre Kindheit erinnert. Aufgrund ihrer Bauart spricht zwar jeder Ton direkt an, doch der Klanggestaltung sind enge Grenzen gesetzt. Diese versuchen die Komponisten der Neuen Musik mit avancierten Spieltechniken und durch Einsatz von Elektronik zu überwinden. Beides war zu hören beim Auftritt von Caroline Rohde in der Reihe »Musica Nova« am Freitagabend im Kunstverein in den Wandel-Hallen. Ein kleines, interessiertes Publikum füllte die Reihen und nutzte in der Pause gern das Angebot einer Führung durch die Ausstellung »Verborgene Räume«.

Auch Caroline Rohde öffnet mit den Komponisten aktueller Musik verborgene Räume. Finger und Atem gehorchen ihr präzise in allen Details, ob auf der Alt-, Ganassi- oder der Kontrabass-Blockflöte. In flinker Folge zaubert sie überraschende Klangeffekte: Glissandi, Mikro-Intervalle, Flatterzunge, Klappengeräusche, Überblasen und vieles mehr.

Ophelia im Klangfluss

Zunächst in »Weaver-of-fictions« von Liza Lim, wobei die Spielerin die erdachten Geschichten unsichtbar nacherzählt. Ähnlich klingt später Lims »The long forgetting«, jedoch mit mehr melodischen Elementen. In der Machart vergleichbar ist »Weeds in Ophelia’s Hair« von Rolf Riehm, der vor Kurzem verstorben ist: Ophelia, die im Fluss sterbende Geliebte des Titelhelden in Shakespeares »Hamlet«, treibt hier in einem Fluss rätselhafter, bisweilen schmerzvoller Laute der Altblockflöte.

Das folgende »Seascape« von Fausto Romitelli ist kein Seestück im üblichen Sinn, sondern entpuppt sich als Klanglandschaft am Meeresgrund, verkörpert in fremd raunenden Lauten, die Rohde in den Tiefen der Kontrabass-Blockflöte artikuliert. Wer spricht da – Krebse, Rochen, Korallen?

Imaginierter Partner

Zu den Solo-Monologen tritt im zweiten Teil ein imaginierter Duo-Partner, sowohl bei Veit Erdmann-Abeles »Duo Allein« als auch bei dem hier uraufgeführten »Schicht« von Alexander Reiff. Im »Duo allein« wechselt die Spielerin hurtig zwischen Alt- und Kontrabass-Blockflöte, sodass eine Zwiesprache entsteht, die sich von den monologischen Stücken abhebt.

In Reiffs »Schicht« tritt eine zweite Ebene hinzu: Der Komponist hat eine Software programmiert, mit der er aus der »akustischen« Live-Musik Teile herausfiltert und diese über Lautsprecher zeitversetzt zuspielt, sodass Mehrstimmigkeit entsteht. Die Komposition entwickelt sich aus Haltetönen und Klangflächen zu einem pulsierenden Techno-inspirierten Gewebe und wird zur Performance mit Hammer, grüner Kunststoff-Flöte und Tanz. Aber nur kurz, es folgt Beruhigung, Flöte und Lautsprecher verstummen. Viel Applaus für Caroline Rohde und die anwesenden Komponisten. (GEA)