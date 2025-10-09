Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Gewinnspiel

Theater-Quiz: Premiere-Karten zu gewinnen

Zwölf Fragen rund ums Theater müssen im Quiz der Woche beantwortet werden, damit es die Chance auf einen von zehn attraktiven Preisen gibt. Diesmal gibt es Premieren-Tickets für fünf Produktionen des Reutlinger Theaters Die Tonne zu gewinnen

Bertolt Brechts »Leben des Galilei« feiert am 18. Oktober im Theater Die Tonne Premiere. Foto: Armbuster/GEA-Repro
Bertolt Brechts »Leben des Galilei« feiert am 18. Oktober im Theater Die Tonne Premiere.
Foto: Armbuster/GEA-Repro

REUTLINGEN. Die Theatersaison hat begonnen. Auf den Bühnen der Region Neckar-Alb werden Klassiker, aber auch Stückentwicklungen gespielt. Wie gut kennen Sie sich mit dem Theater aus? Testen Sie Ihr Wissen im Quiz der Woche! Wer alle zwölf Fragen beantwortet, hat die Chance, 2 mal 2 Karten für eine dieser Premieren am Reutlinger Theater Die Tonne zu gewinnen: »Leben des Galilei« (18. Oktober), »Cold! Das kalte Herz« (25. Oktober), »Warten auf Kondschak« (26. Februar 2026), »Der Tatortreiniger (2)« (16. April 2026) und »Leonce und Lena« (30. April 2026). Viel Erfolg!

Lädt ...