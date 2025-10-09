Theater-Quiz: Premiere-Karten zu gewinnen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Theatersaison hat begonnen. Auf den Bühnen der Region Neckar-Alb werden Klassiker, aber auch Stückentwicklungen gespielt. Wie gut kennen Sie sich mit dem Theater aus? Testen Sie Ihr Wissen im Quiz der Woche! Wer alle zwölf Fragen beantwortet, hat die Chance, 2 mal 2 Karten für eine dieser Premieren am Reutlinger Theater Die Tonne zu gewinnen: »Leben des Galilei« (18. Oktober), »Cold! Das kalte Herz« (25. Oktober), »Warten auf Kondschak« (26. Februar 2026), »Der Tatortreiniger (2)« (16. April 2026) und »Leonce und Lena« (30. April 2026). Viel Erfolg!