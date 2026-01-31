Schamane und Seelenbrüder: Thomas D. & The KBCS im Reutlinger franz.K

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. »I’m not talking about ‚Die da‘ and shit. It’s different here!«, sagt er. Den großen ersten poppigen Hit der Fantastischen Vier will Thomas D. keinesfalls servieren am Freitagabend im franz.K. Das ist eine Ansage. Der »Hausmeister« der erfolgreichsten deutschen Band zwischen Hiphop und Pop hat einige Solo-Alben eingespielt. Er hat seine perfekte Begleitband gefunden. Dem deutschen Sprechgesang ist er treu geblieben, frühere Heldentaten wurden nicht aus seinem Gedächtnis gelöscht – aber steht Thomas D. auf der Bühne mit The KBCS, dann liebt er es grooviger, erdiger, dann schlägt die gereimte Lebenskunst des Schamanen noch tiefere Wurzeln.

So ganz aus der Nähe haben viele ihn bisher noch nicht erlebt. Thomas D., eigentlich Thomas Dürr, aus Stuttgart, 57 Jahre alt seit dem Tag vor Silvester, füllt sonst mit den Fantastischen Vier die ganz großen Hallen. Im franz.K tritt er nun vor rund 600 Zuschauern auf, der Club ist ausverkauft, seit Wochen. 40 Jahre werden 2026 vergangen sein, seitdem die Fantastischen Vier sich gründeten, 30 Jahre seit dem großen Hit »Sie ist weg«, 28 Jahre seit Thomas D.s erstem Solo-Album »Rückenwind«. Noch einmal, bis 2028, wollen die Vier auf Tour gehen, dann soll Schluss mit Bühne sein.

Rap-Star in Plauderlaune

Thomas D. traut man einen solchen Rückzug am Freitagabend nicht zu. Er hat Spaß dabei, mit kleiner, tighter Combo auf kleiner Bühne zu spielen. Er streunt locker und launig durch sein Solo-Repertoire, gräbt vielgeliebte Stücke aus, die er mit den Fantas rappte, kommt plaudernd daher, erzählt viel während seines Konzerts. Offensichtlich hatte er kürzlich Gelegenheit, Vorsätze zu fassen. Er spricht offen über sein Verhältnis zum Alkohol: »Eigentlich bin ich ja eher so der Radler-Typ!«

An seiner Seite: The KBCS, eine Band aus Hamburg, die 2019 ein Album mit souligen Instrumentalstücken einspielte. Thomas D. horchte auf und holte sich The KBCS in seine Landkommune, um mit ihr »The M.A.R.S. Sessions« aufzunehmen, ein Album, auf dem man auch alte Songs in neuen Gewändern antrifft. Nicolas Börger spielt die Keyboards, Lars Cölln die Gitarre, Daniel Stritzke den Bass und Lucas Kochbeck, das »K« des Bandnamens, das Schlagzeug.

Funky Sound mit neuem Drummer

Kochbeck ist nun leider in Urlaub. Der vollständige Name des neuen Drummers ist auch Thomas D. noch nicht geläufig – aber sein Spiel fügt sich, federnd, treibend, vorzüglich ein in das der feinen Instrumente, die Thomas D.s Seelenerkundungen mit eleganter Gitarre, funkigem Ton, ins Feeling lang vergangener Jahrzehnte zurückversetzen.

Begonnen hat Thomas D. seine Show mit dem Titel »Show«. Er häuft Reime, Strophen, Weisheiten an, erzählt mit rhythmischer Sprache von seinen Erfahrungshorizonten, erkundet mit seinen Texten den Zustand der Welt und versteht es tatsächlich, Mut zu machen. Er rappt sein »Gebet an den Planet«, das von den Sünden der Menschheit und der Hoffnung erzählt. Songs von D.s Solo-Alben und Songs der Fantastischen Vier wechseln einander ab. The KBCS beginnen ein langes, groovendes instrumental-Intermezzo – und Thomas D. kehrt wieder, er singt »Krieger«. Es beginnt mit dunkel schwelendem Ton mit Silben, die von innerer Wiedergeburt raunen, lange, ehe die Band einsetzt. Thomas D. ist einmal mehr der Schamane, gebannt vom Zauber der Monotonie: »Das Leben ist ein Fluss, der fließen muss« – und: »Er wacht auf. Er weiß es.« Das Publikum im franz.K geht mit, ist elektrisiert.

Eine Botschaft von den Fantas

Nun kommen Thomas D. und The KBCS erst richtig in Stimmung, spielen härter, schneller, grooviger, rockiger, begeben sich auf neues Territorium. In der Zugabe gibt es den Hit »Rückenwind«, mit sehr viel Druck, zuvor aber liefert Thomas D. einen langen persönlichen Rap ohne Band ab, erzählt die Geschichte seiner ersten großen Liebe. Silke Hämmerle hieß sie, der Beziehung war kein Glück beschieden, Thomas D. erinnert sich: »Da bekam ich auch noch Akne, im Gesicht und auf dem Rücken, damn!« Aber er glaubt heute, dass all dies ihn nur auf die rechte Bahn brachte, zum Rapper machte. Thomas D. überbringt im franz.K eine Botschaft der Fantastischen Vier. Er sagt: »Wir haben nie übertrieben, sind am Boden geblieben, haben deutschen Hiphop erfunden und Geschichte geschrieben.« (GEA)