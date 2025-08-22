Reutlinger Orgelsommer: Frank Oidtmann spielt in Gönningen

Bitte aktivieren Sie Javascript

GÖNNINGEN. Das letzte Konzert des diesjährigen Reutlinger Orgelsommers gibt Frank Oidtmann am Samstag, 30. August, um 20 Uhr in der Evangelischen Kirche Gönningen.

Oidtmann ist seit kurzem als Dekanatskantor an der Dreifaltigkeitskirche in Kaufbeuren beschäftigt und übt eine rege Konzerttätigkeit als Organist und Klavierbegleiter aus, so war er zuletzt unter anderem in Birmingham, Edinburgh, Linz und Jerewan zu hören. Bekanntheit in der Region erlangte er als Musikdirektor am Evangelischen Stift in Tübingen, wo er von 2015 bis Anfang 2025 tätig war.

Aufführungen romantischer Orgelsonaten brauchen immer auch das richtige Klangbild für eine überzeugende Interpretation. Die Gönninger Orgel von 1844 bietet beste Voraussetzungen für Mendelssohns Orgelwerke. Deshalb stehen mit der B-Dur- und der c-Moll-Sonate gleich zwei Werke des jung verstorbenen Komponisten auf dem Programm. Der Esslinger Romantiker Christian Fink verarbeitet in der relativ selten gespielten Sonate in d-Moll die berühmte Crüger-Melodie des Chorals »Jesu, meine Freude«, während Camillo Schumann –auch in Sachsen geboren aber nicht verwandt mit Robert Schumann – in seiner 4. Sonate eine Fuge über »Lobe den Herren« integriert. Im Zentrum der abschließenden einsätzigen Sonate in A-Dur von August Gottfried Ritter steht eine Variationenfolge des niederländischen Nationalliedes »Wien Neêrlands bloed«, die sämtliche Schattierungen des wunderbaren Instruments von Franz Xaver Engelfried zum Klingen bringen wird.

