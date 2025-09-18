Reutlinger Jazzclub Mitte plant 2025/26 viele Highlights und neue Reihe

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Es geht wieder los beim Jazzclub in der Mitte. Stilecht mit einer Marching-Band eröffnet der Club an diesem Samstag die Saison. Die Louisiana Funky Butts werden in New-Orleans-Manier von 11 bis 12.30 Uhr den Reutlinger Marktplatz beschallen. Am Abend ist die bläserstarke Combo im Jazzkeller in der Gartenstraße zu Gast.

Es ist der Auftakt einer reichhaltigen Spielzeit, wie das Team um Mitte-Programmchef Benjamin Himpel erläutert. Gespickt mit vielen Highlights. So hat man sich Auftritte von Chris Potter und Jakob Manz gesichert. Ersterer kommt am 13. Februar mit dem Pablo Held Trio, Letzterer am 10. Januar mit seinem Jakob Manz Project. Weil der Publikumsandrang den Jazzkeller womöglich sprengen würde, zieht man jeweils ins größere franz.K.

Aus Schweden und Argentinien

Beim Stichwort »Highlight« fällt Benjamin Himpel noch weit mehr ein. Das Daniel Karlsson Trio aus Schweden etwa, das mit poppigem Jazz in der Spur des legendären Esbjörn Svensson Trios am 11. Oktober in den Jazzkeller kommt. Oder das Vater-Tochter-Gipfeltreffen an Saxofon und Klarinette mit Kirk und Virginia MacDonald und ihrem »Generations«-Quintet am 18. Oktober. Oder der Mundharmonika-Virtuose Santiago Alvarez aus Argentinien, der am 2. November mit seinem Tango Trio kommt. Oder Saxofon-Altstar Scott Hamilton, dessen gefühlvoll-sensibles Spiel Himpel begeistert. Er kommt am 23. November mit dem Olaf-Polziehn-Quartett und Swing-Versionen deutscher Songs.

Rebecca Trescher stellt in der Mitte am 1. Novmeber ihr neues Album »Changing Perspectives« vor. Foto: Dovile Sermokas Rebecca Trescher stellt in der Mitte am 1. Novmeber ihr neues Album »Changing Perspectives« vor. Foto: Dovile Sermokas

Aber natürlich ist relativ, was ein Highlight ist. Für die Fans des ursprünglichen Jazz gehört sicher Schlagzeugerin Iris Oettinger mit ihrer Hot Jazz Band am 22. November dazu. Und die Dutch Swing College Band, die am 17. Januar den Jazzkeller in die Ragtime-Ära katapultiert. Wer Jazzgesang liebt, wird bei Nuria Noba fündig, die am 25. Oktober mit ihrer Gitarren-Partnerin Natalia Rose und weiteren Musikern als »Yaelu & Band« kommt. Oder bei der Tübingerin Pauline Ruhe, die am 8. November als »Lady R and the Paulinettes« auftritt. Gitarrenfans hingegen werden bei Christoph Neuhaus und Fabio Roveri am 8. Januar in Entzücken geraten.

Gemeinsam Vinylperlen hören

Eine neue Reihe bereichert das Programm: von Günther Mrowietz organisierte Vinyl-Abende. Das Prinzip: Mrowietz bringt Perlen aus seiner privaten Plattensammlung mit, die man gemeinsam anhört. Start ist am 15. Oktober mit der legendären Köln-Session, mit der Keith Jarret 1975 Musikgeschichte schrieb. Mrowietz erläutert die jeweiligen Aufnahmen, zuweilen auch andere Experten. Kern sei das gemeinsame Hörerlebnis, so Mrowietz. Und die Chance, Formationen im Jazzkeller zu erleben, die man live so hier niemals herholen könnte. Alle zwei Monate mittwochs soll sich das fortsetzen. »Das wird aufregend!«, freut sich Programmmacher Himpel.

Oskar Rimmele kommt mit seinem Trio am 28. November in die Highschool-Jazz-Reihe. Foto: Pablo Oellers Oskar Rimmele kommt mit seinem Trio am 28. November in die Highschool-Jazz-Reihe. Foto: Pablo Oellers

Das Pressegespräch im Jazzkeller vermittelt den Eindruck: Es läuft beim Club. Man ist eben dabei, die 300-Mitglieder-Marke zu knacken. Rund 60 davon engagieren sich aktiv: im Programmteam, im Marketing-Team, im Sound-Team, im Theken-Team, in der EDV. Nur ein Kassier wird dringend gesucht, der bisherige Finanzchef will abtreten.

Talente von den Hochschulen

Gemeinsam stemmt man zahlreiche Reihen. Dazu gehören die samstäglichen Hauptkonzerte, die Eintritt kosten, ergänzt um Sonderkonzerte, donnerstags oder sonntags. Dazu zählt die Reihe »Highschool Jazz«, bei der sich jeweils am vierten Freitag des Monats junge Jazzstudierende präsentieren – bei freiem Eintritt. Am jeweils zweiten Freitag des Monats, ebenfalls bei freiem Eintritt, blickt das »Friday Live Special« über den Jazz-Tellerrand hinaus – etwa, wenn am 10. Oktober die Rockformation Suabian Kick auftritt.

Iris Oettinger kommt am 22. November mit ihrer Hot Jazz Band. Foto: Iris Oettinger Iris Oettinger kommt am 22. November mit ihrer Hot Jazz Band. Foto: Iris Oettinger

Auch die Jamsessions gibt es weiterhin, am 3. Oktober zum ersten Mal angeleitet von dem jungen Pfullinger Schlagzeuger Jan Hauf, der sozusagen in der Mitte großgeworden ist. Auch ein Familienkonzert soll es wieder geben, das dritte dann, am 9. November, erneut im Foyer der Reutlinger VHS. Mit vielen Krabbeldecken, auf denen der Nachwuchs sich austoben kann, während die Eltern den Jazzklassikern lauschen, dargeboten von Ellen Marquart als Sängerin und am Klavier sowie Bernd Marquart an der Trompete.

Der Jazzfrühling von März bis April 2026 lockt beispielsweise mit Trompeter Matthias Schriefl (Himpel: »Der macht wirklich verrückte Sachen!«) oder dem Pablo Murgier Quartett. Auch bei der Reutlinger Kulturnacht am 27. September wird man dabei sein. (GEA)

https://jazzindermitte.de/