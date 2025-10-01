Reutlinger Autorin schreibt in »Eggerhof« übers Bauernleben auf der Alb

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Was hat die Mama als Kind erlebt? »Da weiß ich wenig drüber«, erkannte Nicole Krieg, als sie nach Jahren wieder mit einer Tante in Kontakt kam. Ihre Mutter war gestorben, als sie noch klein war. Viele Erinnerungsstücke und Dokumente hat ihre Familie weggeworfen - bis hin zur Feldpost vom Opa, der als Soldat im Zweiten Weltkrieg kämpfte. Seine Briefe in Sütterlinschrift »konnte keiner mehr lesen«, erklärt die Reutlingerin. Und: Auf einem Bauernhof ist »ed g'schwätzt, sondern g'schaffd worda«. Insbesondere über Vergangenes wurde im patriarchal geprägten, ländlichen Milieu nicht geredet. Zumal der Großvater für plötzliche Gewaltausbrüche gefürchtet war. »Die waren in ihrem Leid gefangen«, sagt Nicole Krieg.

Über die jüngeren Schwestern ihrer Mutter erfuhr die 1972 geborene, in Schwäbisch Gmünd aufgewachsene einstige Lehrerin kürzlich: Der andere Teil der Familie hat alles aufgehoben und handgeschriebene Briefe in lateinische Schrift übersetzt. Nachdem die Tante einiges aus jener Zeit erzählt hatte, kamen auch Nicoles Kindheitserinnerungen zurück: Als sie sieben war, hat ihr Opa einen Schlaganfall erlitten. Danach gab die Oma mütterlicherseits die Viehhaltung auf - doch die Einrichtung blieb unverändert. Bis zuletzt habe sie auf einem Holzofen gekocht. Der Hof auf der Ostalb bei Bartholomä bestehe noch, sei jetzt aber »ein richtiger Lost Place«.

All das inspirierte die in Tübingen ausgebildete Anglistin und Romanistin, die bereits 1998 neben Mutterschaft und Broterwerb zu schreiben begonnen hatte und heute Projektmanagerin bei der IHK ist, zu ihrem zweiten Roman. Ihr Erstling »Rendezvous im Stocherkahn«, eine heitere grenzüberschreitende Lovestory im Studentenmilieu der 1980er-Jahre, war 2013 im Silberburg-Verlag erschienen. Damit hat der am 4. April 2024 begonnene Band, an dem sie etwa ein Jahr lang gefeilt hat, wenig gemein. In der 150-seitigen Erzählung »Eggerhof« zeigt sich die 53-Jährige zur ernsthaften Schriftstellerin gereift.

Das Buch erscheint zur rechten Zeit. Wer soeben im Kino den Oscar-nominierten Film »In die Sonne schauen« gesehen hat, dürfte gern zu einer Art süddeutscher Variante des Themas greifen. Zumal Nicole Krieg darin in klarer, kraftvoller Sprache, mit sparsam eingesetztem authentischem Dialekt - für Nicht-Schwaben zum Teil in Fußnoten übersetzt - das karge bäuerliche Leben auf der Schwäbischen Alb skizziert. Wie im Film geschieht das vor allem aus weiblicher Sicht. »Das war mir wichtig«, erklärt Nicole Krieg. »Geschichte wird selten aus der Frauenperspektive erzählt. Aber die haben die Sache ja am Laufen gehalten.«

Ort der Handlung ist der fiktive Weiler »Eggerhof«: Drei Bauernhöfe an einer kurvigen Allee auf der Ostalb. Marie und Wilhelm, die Bewohner des Kolbhofs, stehen im Mittelpunkt. Mutter, Töchter, aber auch der Patriarch schildern abwechselnd Fragmente der Familiengeschichte. Dazu spielen eine Schwägerin vom Nachbarhof sowie der Schwager und die Schwester aus der Stadt eine Rolle. Die Leser begleiten die Töchter Theres, Katharina, Renate und Hildegard - sowie später Stammhalter Willi - teils von der Geburt bis ins Erwachsenenalter.

Dass zudem schon bald Tagebucheinträge einer Yvonne auftauchen, die Kindheitserlebnisse mit den Großeltern beschreibt, steigert die Spannung. Sie hat ihre Mutter früh verloren, erfahren wir da. Doch welche von Maries Töchtern war das? Und woran starb sie? »Ursprünglich hatte ich alles in Tagebuchform aus der Ich-Perspektive geschrieben«, berichtet die Autorin. »Das war im Schreibprozess hilfreich, um mich in jede Person hineinzuversetzen.«

Die Rahmenhandlung spielt in der heutigen Zeit. Doch die erinnerte Handlung setzt schon wenige Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs ein, als die Lebensumstände in vielfacher Hinsicht im Wandel begriffen waren. So streift Nicole Krieg in dem kurz und bündig erzählten Roman viele Themen: Was ist ein Mädchen wert - im Vergleich zu einem Buben? Was ist Bildung wert - im Licht bäuerlicher Pflichten? Welche Rolle spielt Literatur - zwischen gedanklichem Fluchtweg und Sünde? Wie haben Generationen von Menschen den Zweiten Weltkrieg verarbeitet? Aber auch: Wie umgehen mit einer ungewollten Schwangerschaft? Denn unter Marie und Wilhelms Kindern ist eines, das kurz nach der Geburt »entsorgt werden sollte«.

Das multiperspektivische Erzählen bringt Traumata ans Licht, »die über Generationen weiter existieren«. Dass »Nichtstun« nicht akzeptabel war, stecke zum Beispiel »irgendwo noch in mir drin«, sagt die Autorin und fragt: »Warum kann ich nichts wegwerfen?« Wie ihre Oma, die sie als kleines Mädchen auf dem Hof besucht hat. »Da gab es keinen Müll. Alles war Kreislaufwirtschaft.« War ein Strickpulli zu klein geworden, wurde er aufgetrennt und die Wolle wiederverwendet. »Kleidung wurde getragen, bis sie zerfiel, und dann hat man noch Putzlumpen draus gemacht.« Bis in die Urenkelgeneration, bei ihrem Sohn, erkennt sie die Existenzangst der Nachkriegszeit. »Ich lache dann und sage, du bist'n Prepper.« Doch der jüngeren Traumaforschung zufolge steckt dahinter durchaus Ernst.

Wobei Nicole Krieg allenfalls Eckdaten ihrer Familiengeschichte in den Roman übernahm. Das meiste sei erfunden. Dennoch schildert sie - unaufgeregt und packend wie einst Anna Wimschneider (1919-1993) in »Herbstmilch« - den Alltag der 1950er- und 60er-Jahre auf dem Land. So durchweht den »Eggerhof« der eigenartige Geruch der Bauernhäuser, finden sich dort »gebirgsartige Federdecken« und »Kaba«, auf dessen Oberfläche sich ungeliebte Haut bildet. Leser und Leserinnen aus der Region können sich in Ausdrücken wie »Des goht faih besser« wiedererkennen. Aber auch im Aufgehen in einer Existenz fern von Erfüllung oder Work-Life-Balance - oder in den Gefühlen einer Tochter, deren Eltern sie »gewinnbringend loswerden und trotzdem als halbe Arbeitskraft behalten« wollten. Zu einer Zeit und an einem Ort, da die zentrale Frage angesichts jeder Art von Zerstreuung lautete: »Ond wer schafft dai Sach? Was sait dai Mo?«

Wie in einem Tagebuch schrieb Nicole Krieg weite Passagen des Buchs zunächst von Hand und übertrug sie später in den Rechner. So fühlte sie sich ihren Figuren näher. Schließlich war im bäuerlichen Alltag »auch alles händisch und naturnah«, erklärt sie. Außerdem schreibe sie oft spontan dort, wo sie eben gerade ist. Besonders gern unter Bäumen. Auf dem Reutlinger Listhof zum Beispiel oder im Heimatmuseumsgarten, wo sie sich auf eine Bank oder auch mal auf den Boden setzt.