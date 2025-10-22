»POPLÄND«-Award für Reutlinger »franz.K«

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die junge Alternative Rock Band NIKRA aus Mannheim, das Kulturzentrum »franz.K« in Reutlingen und der renommierte Musikproduzent Jules Kalmbacher wurden von einer Fachjury als erste Preisträgerinnen und Preisträger des neuen »POPLÄND«-Award Baden-Württemberg ausgewählt. Die Verleihung der mit jeweils 10.000 Euro dotierten Preise findet am 16. November 2025 in der Alten Feuerwache in Mannheim statt.

Das »franz.K« wurde in der Kategorie »Livemusik-Spielstätte« ausgezeichnet. Es »verbindet seit 2008 den Ballungsraum des mittleren Neckars mit dem ländlichen Raum der Schwäbischen Alb. Bei rund 300 Veranstaltungen und Festivals pro Jahr mit insgesamt etwa 120 Konzerten stehen internationale Acts, deutsche Bands und regionale Newcomer gleichermaßen auf der Bühne«, heißt es in einer Pressemeldung. Das Programm werde von einem engagierten Team kuratiert und organisiert, das ein sicheres Gespür für Qualität und Entdeckungen habe.

Der »POPLÄND«-Award wird fortan jährlich in den drei Kategorien »Live-Act«, »Livemusik-Spielstätte« und »Producing« vergeben und zeichnet Musikerinnen und Musiker, Spielstätten und Veranstaltungskonzepte der Popkultur aus, die durch ihre künstlerische Innovation und ihr kuratorisches Engagement die (Pop-)Kultur des Landes bereichern. Der unabhängigen Jury 2025 gehörten neben dem Vorsitzenden Derek von Krogh an: Ziggy Has Ardeur (Musiker und Produzent), Johanna Homburger (Programmleitung Kulturladen Konstanz), Hannah Jaha (Singer-Songwriterin und Musikerin), Martin Labacher (Kreativleitung Im Wizemann Stuttgart), Michael Mutschler (Programmleitung Roxy Ulm) und Sonja Urmann (A&R Associate Concord Music GmbH). (pm)