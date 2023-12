Kultur gab's länger nicht mehr im Reutlinger Kreuzeiche-Stadion. Im Sommer 2024 will Veranstalter Heinz Bertsch die Sportstätte mit einer Serie von Tribute-Konzerten beleben. Vor allem eins reizt ihn an Pop im Stadion.

Heinz Bertsch im Kreuzeiche-Stadion vor dem Plakat zu seiner Serie mit Tribute-Konzerten. Foto: Armin Knauer Heinz Bertsch im Kreuzeiche-Stadion vor dem Plakat zu seiner Serie mit Tribute-Konzerten. Foto: Armin Knauer

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.