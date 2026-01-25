Oft provokant und überspitzt: Martin Sonneborn im Tübinger Sudhaus

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Wer ist Martin Sonneborn, und was macht er? Ein satirischer Politiker oder satirische Politik? Sonneborn ist Jahrgang 1965 und vielen noch bekannt als Chefredakteur des Satiremagazins Titanic. Er übernahm im Jahr 2000 dort den Posten des Chefredakteurs, gründete 2004 die Partei »Die Partei« und wurde 2014 ins Europäische Parlament gewählt. Seitdem deckt der Satiriker und Journalist konsequent und schonungslos die Missstände in Brüssel und Straßburg auf und koordiniert die Aktionen der Partei. Im vollbesetzten Tübinger Sudhaus präsentierte er ein unterhaltsames Best-of-Programm seiner bisherigen Politiklaufbahn.

Verkleidet als Stauffenberg, gewandet in SS-Uniform ging er 2018 auf die Buchmesse in Frankfurt zur Lesung von AfD-Politiker Björn Höcke – der studierte Politikwissenschaftler weiß, wie man mit bizarren, provokanten und überspitzen Aktionen auf sich aufmerksam machen kann.

Hinterbänkler im Parlament

Im Europäischen Parlament nervt Sonneborn mit Vorliebe Ursula von der Leyen und nutzt seine Redezeit, um auf ihre »Next Level Korruption« oder Unstimmigkeiten bei der Pfizer-Affäre hinzuweisen. Er prangert regelmäßig das Agieren der EU gegenüber Ländern wie Aserbaidschan an. In der Titanic erschien eine Zeit lang die Rubrik »Bericht aus Brüssel«, wo der bürokratische Irrsinn und die Lobbyarbeit thematisiert wurden. Sonneborn bezeichnet sich selbst im Parlament als »Hinterbänkler«, den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan als »den Irren vom Bosporus« und Olaf Scholz als »schlechtesten Kanzler, der jetzt abgelöst wurde von seinem Nachfolger« – gemeint ist natürlich Friedrich Merz, dem die Titanic schon vor Jahren den wenig schmeichelhaften Spitznamen »Fotzen-Fritz« verpasste.

Dem Publikum im Sudhaus wurde außerdem eine Collage der besten und schlimmsten Wahlplakate der Partei präsentiert, von denen einige auch juristische Konflikte verursachten und für zahlreiche Beschwerdemails sorgten. So hat zum Beispiel 2025 das Amt Peitz (Landkreis Spree-Neiße) mehrere Slogans entfernen lassen: ein Plakat in Regenbogenfarben mit der Aufschrift »Fickt euch doch alle« und ein Motiv, welches ein Kleinkind an einem Gewehr zeigt, das die Überschrift »Kinder stark machen« trug.

Verschwundenes Plakat

Für Schlagzeilen sorgte auch ein Plakat mit Friedrich Merz (»Wenn Du Trump auf Wish bestellst«), welches direkt vor der CSU-Zentrale in München aufgehängt wurde. Ein Tag später war es weg, die Partei plakatierte erneut, auch dieses verschwand. Am dritten Plakat wurde dann ein GPS-Tracker versteckt und zeigte den Standort nur wenige Meter vom ursprünglichen Ort entfernt an: »Direkt im Folterkeller der CSU«, so Sonneborn. Damit – und mit einem Handyvideo – konfrontiert, rückten die Bayern die Plakate wieder heraus, gaben aber an, dass ein Mitarbeiter das »ganz privat« entfernt hatte. Smiley.

Sonneborn wird auch gerne selbst bei politischen Aktionen aktiv: So stand er 2020 vor dem Willy-Brandt-Haus und bot den Tausch »Bier gegen SPD-Parteibuch« an. »Nach einer Stunde hatte ich sieben Parteibücher und eine Ehrenurkunde für 31 Jahre Mitgliedschaft«, erzählt er schmunzelnd.

Gegen das Mercosur-Abkommen

Den Vorwurf, dass es in der EU keine Brandmauer gebe, »weil die dummen Grünen zusammen mit der AfD gegen das Mercosur-Abkommen gestimmt haben«, kontert Sonneborn (hat ebenfalls dagegen votiert) mit Fakten: »Kein Wirtschaftswachstum, nur geschätzt 0,01 Prozent. Brasilien setzt zudem 3.618 Pestizide ein, großflächig, über 1.000 davon sind bei uns verboten. Der Genmanipulation würde Tür und Tor geöffnet, und Billigfleisch würde mit schwerölbetriebenen Tankern hergebracht«, so seine Analyse.

Am Ende seines rund zweistündigen Parforceritts durch bizarre Europaparlamentsereignisse und Partei-Aktionen gibt es für das Publikum Gelegenheit, Fragen zu stellen. Diese reichten vom Gazakonflikt, dem Tagesablauf eines Abgeordneten des Europäischen Parlaments bis hin zu einem Mann, der wissen wollte, ob Sonneborn die europäische Solidarität erklären könnte. Knappe Antwort: »Nein, weil, die gibt es nicht und hat es nie gegeben« – und das war kein Witz, sondern sein voller Ernst. (GEA)