Mitten in Reutlingen: Videoarbeit über Schloss Grafeneck als Tötungsanstalt

REUTLINGEN. »Das richtige Wort ist: 'Mord'«, stellt die Videoarbeit von Lena Ditte Nissen klar. Die deutsch-dänische Künstlerin und Filmemacherin, deren Filme, Performances und Installationen in internationalen Institutionen und auf Filmfestivals gezeigt wurden, stellte am Mittwochabend ihr Video »Verzerrt« vor großem Publikum im Reutlinger Rathausfoyer vor. Der Film wurde auf Schloss Grafeneck gedreht und thematisiert die dortige Ermordung von 10.654 Menschen, wofür die Nationalsozialisten das Wort »Euthanasie« (im antiken Ursprung: »schöner« oder »leichter« Tod) gebrauchten. Bis zum 8. Februar 2026 wird das Video rund um die Uhr auf einem Großbildschirm im Rathaus vom Marktplatz aus zu sehen sein.

Ganz bewusst, betonte der Verantwortliche Stephan Rößler, Leiter des Kunstmuseums, zeige man das Video im öffentlichen Raum. Rößler bezeichnete das Video auch als Auftakt für die Reflexion über Grafeneck, die im nächsten Jahr im Museum stattfinden soll. »1940 wurden in Grafeneck Menschen systematisch vergast – ein 'Probelauf' für die späteren Vernichtungslager und ein verwaltungstechnisch geplanter Massenmord«, so Rößler. Lena Ditte Nissen (Jahrgang 1987) habe sich in ihrem Video auch mit der Geschichte ihrer eigenen Familie auseinandergesetzt. »Ihre Urgroßmutter väterlicherseits war die 'Reichshebammenführerin' Nanna Conti, ihr Großonkel der 'Reichsgesundheitsführer' Leonardo Conti.« Beide seien »massiv in die Morde verwickelt« gewesen. Für sie als Mutter, so Nissen, sei besonders schockierend gewesen, dass unter den Ermordeten auch 407 Kinder waren.

Foto: Christoph B. Ströhle

Zwölf Minuten dauert der Film, eine Kurzfassung der 40-minütigen Videoarbeit »Tendenz Verzerrung«, die in Grafeneck unter Mitwirkung der Gruppe »Grafenschreck« entstand. Diese besteht aus Menschen, die im heutigen Samariterstift Grafeneck leben oder arbeiten. Von ihnen ist in der in Reutlingen gezeigten gekürzten Fassung zwar nichts zu sehen, doch die Künstlerin betonte, dass die Arbeit ohne diese Zusammenarbeit nicht möglich gewesen wäre. Kathrin Bauer vom Dokumentationszentrum der Gedenkstätte Grafeneck betonte in ihrem Grußwort die Sensibilität sowie die offene Art, mit der sich die Künstlerin dem Thema angenähert habe. »Wir wollen gemeinsam für die Menschen einstehen, die in Grafeneck ermordet wurden, und Lena wurde ein Teil von diesem Anliegen.«

»Tendenz Verzerrung« ist Teil des kulturpädagogischen Projekts »Grafeneck – Münster / 1940 – heute«, das unter der Leitung von Professor Dr. Jochen Bonz von der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen in Zusammenarbeit mit der Gedenkstätte Grafeneck durchgeführt wird. Es wird von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft (EVZ) und dem Bundesministerium der Finanzen im Rahmen der Bildungsagenda NS-Unrecht gefördert.

Erläuternde Texte

Im Dialog brachten Nissen und Bonz dem Publikum den Film nahe. Den Landschaftsaufnahmen folgen Schwarzweißfotos der damaligen Zeit sowie Archivalien, die beispielhaft das Schicksal des neunjährigen Bernhard Schmid darstellen, der nach einer Hirnhautentzündung in Grafeneck ermordet wurde. Die erläuternden, eingeblendeten Texte sind reduziert und damit umso eindrücklicher. Das Video endet mit Aufnahmen von leeren Räumen in Grafeneck, in denen Bettgestelle oder Krücken wie »Überreste«, so Bonz, wirken. »Es fehlt etwas. Es macht etwas mit dem Ich, wenn man sich an einem Ort wie Grafeneck befindet und auf die Verbrechen der NS-Zeit einzulassen versucht.« (GEA)