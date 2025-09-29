Luftiger Kammerjazz: Das Axel Kühn Trio live im Bix-Jazzclub

Das Axel Kühn Trio war im Stuttgarter Bix zu Gast – was zu einer CD-Produktion führte.

STUTTGART/KUSTERDINGEN. Für Jazzmusiker hat die jeweilige Location eine zentrale Bedeutung, weil ihre Musik aus dem Moment heraus genau in dem jeweiligen Raum entsteht. Man denke nur an die berühmte »Köln Concert«-Session von Keith Jarrett, als ein Nachtgastspiel unter widrigen Bedingungen in der Kölner Oper aus irgendeinem Grund zur Aufnahme des Jahrhunderts wurde.

Ganz so monumental hat sich die Aura im Bix-Jazzclub nicht im Live-Album »Vision and Movement« des Axel Kühn Trios abgedrückt. Aber die Intimität, familiäre Wärme und Konzentration, die der Stuttgarter Club ausstrahlt, ist eindeutig in die 47 Minuten Musik eingeflossen.

Von zart bis energetisch

In sieben Titeln aus der Feder des Kusterdingers Kühn zelebrieren die drei Musiker einen Kammerjazz zwischen luftigen Klangtupfern und energischem Strömen: Ull Möck mit Pianoklängen, die sich vom filigranen Glitzern zu sprudelnden Improvisationen aufbauen; Eckhard Stromer, der Raum gibt für zarte Klangpoesie, aber auch präzise Konturen schafft; und Komponist Axel Kühn, der am Bass den Herzschlag pulsieren lässt, aber auch fein gewobene Melodik beisteuert.

Oft bauen sich die Stücke aus einem markanten Motiv auf, aus dem sich alles entwickelt. »Floating Market« entfaltet dabei einen entspannt pulsierenden unablässigen Strom. Ganz anders der »April Song«, der sich wetterwendisch zeigt: anfangs nebelverhangen mit dem Kontrabass als Hauptfärbung; dann plötzlich lebhaft mit dem Klavier; schließlich in ein turbulentes Schlagzeugsolo mündend, das immer mehr austrudelt, langsam verklingt.

Kunstvolle Klangreise

»Good Friday« und »Awakening« tänzeln frohgemut voran. Kunstvolle Klangreise ist der Titeltrack »Vision and Movement«: Aus einem ruhigen Zentralmotiv baut sich allmählich machtvolle Bewegung auf, um wieder in sich zusammenzufallen, einer zartschimmernden Klavierträumerei Platz zu machen – Beginn immer neuer Zyklen von Beruhigung und Neuaufbau in kreisender Steigerung.

Ergreifende Ballade ist hingegen der »Song for the Lost Souls«, mit gedämpften Kontrabasstönen hervorsteigend wie eine wehmütige Erinnerung, ehe das Klavier übernimmt. Im Schlussstück »Shades of the Morning« ist man mit lässig wippenden Bossa-Nova-Beats wieder auf der Partyseite des Lebens. Kammerjazz zum Genießen, Zurücklehnen, Mitwippen. (GEA)